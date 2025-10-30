Worlds 2025: Movistar KOI cae ante T1 y se despide a las puertas de los playoffs.

La fase suiza del Campeonato Mundial de ‘League of Legeds’ (Worlds) 2025 se ha clausurado y, por tanto, ya conocemos a los equipos que alcanzan la fase de playoffs. Por desgracia, Movistar KOI, no ha logrado la remontada y ha caído ante T1, actuales campeones del mundo, algo que les deja fuera de la competición.

KOI planta cara pero no puede

Pese a comenzar con dos derrotas consecutivas y un nivel mucho más bajo de lo esperado, el único representante español fue de menos a más en la competición y llegaba con alguna esperanza a la última ronda de la fase, jugándose el pase a playoffs en un enfrentamiento a vida o muerte frente a T1, vigentes campeones del mundo. En la arena los españoles fueron capaces de plantar cara y, aunque finalmente cayeron por 2-0, las partidas fueron realmente igualadas. Sin embargo, T1 se impuso en los momentos determinantes y se aseguró el pase a los playoffs.

Pese a caer eliminados y no llegar a la fase de playoffs, el nivel mostrado en este último enfrentamiento por los españoles ha sido muy superior a lo expuesto las últimas semanas, dejando alguna sensación positiva de cara a la próxima temporada. T1, por su parte, sigue sin estar al nivel del año pasado y su clasificación in extremis a los playoffs deja muchas dudas acerca de hasta dónde podrán llegar los vigentes campeones del mundo.

Ya están sellados los playoffs

Independientemente de Movistar KOI, la última ronda de la fase ha sellado los equipos que pasan a los playoffs con una ausencia muy notable, ya que Bilibili Gaming, el vigente campeón de la LPL china, ha vuelto a caer. Ha sido frente a Top Esports, que les han dejado varados sin llegar a la fase de playoffs. Golpe duro para un equipo que, sobre el papel, era uno de los favoritos a alzarse con el título de campeón.

Estos son los equipos que continúan en la competición tras la fase suiza de Worlds 2025:

Kt Rolster

Anyone’s Legend

Hanwha Life Esports

G2

Gen.G

CTBC Flying Oyster

Top Esports

T1

Worlds 2025 entra en la fase definitiva

Los playoffs enfrentarán a los ocho mejores equipos de ‘League of Legends’ del mundo en duelos donde el perdedor quedará eliminado definitivamente de la competición mientras que el vencedor estará un paso más cerca de coronarse campeón del mundo. En esta fase el dominio asiático es innegable, con siete de los ocho equipos asentados en el continente. El equipo que pone la nota discordante llega desde Europa y es G2, que tendrá que plantar cara en cuartos de final a Top Esports para seguir avanzando en la competición.

Así queda el calendario

Los cuartos de final de Worlds 2025 se disputarán los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Por su parte, las semifinales tendrán lugar los días 1 y 2 de noviembre. La gran final que coronará al nuevo campeón del mundo se ha reservado para el día 9 de noviembre. Todos los días los partidos serán a las 8 de la mañana (horario peninsular) y se jugará un solo partido diario.

Próximos enfrentamientos (cuartos de final)

Kt Rolster vs CTBC Flying Oyster (29/10, 08:00)

G2 vs Top Esports (30/10, 08:00)

Anyone’s Legend vs T1 (31/10, 08:00)

Recordar, que todos los enfrentamientos se pueden seguir en directo con comentarios en castellano en el canal de Twitch de LVP.