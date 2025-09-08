'Silksong': por qué todos hablan del regreso más ansiado del 'gaming'

La espera ha sido muy larga, pero la continuación del Hollow Knight, toda una sorpresa indie que vendió más de 15 millones de copias y se convirtió en uno de los videojuegos más aclamados de su género, ya es una realidad. Hollow Knight: Silksong ya ha salido a la venta, seguramente una de las noticias más esperadas en los últimos años para los amantes de los videojuegos.

El pequeño estudio australiano Team Cherry sorprendió en 2017 con el Hollow Knight, un videojuego perteneciente al género metroidvania. Esto es, acción y aventura con escenarios de plataformas. Además, en un contexto en el que los videojuegos cada vez son más caros, este, uno de los más deseados, tiene un económico precio de 19,99 euros.

¿Qué lo ha hecho tan especial?

El Hollow Knight enamoró a los jugadores gracias a su mundo cuidadosamente diseñado e interconectado y muy bonito y cuidado a nivel artístico. A ello se le suman la jugabilidad, una elogiada banda sonora del compositor Christopher Larkin y un argumento profundo y ciertamente críptico.

Inicialmente, Silksong iba a ser un contenido descargable (DLC) del Hollow Knight, aunque el proyecto fue creciendo hasta convertirse en una secuela independiente. Siete años han pasado para convertirse en realidad.

Una espera que ha valido la pena. Silksong promete más de 200 enemigos nuevos, más de 40 jefes y alrededor de 100 puntos de guardado. La protagonista es Hornet, ágil y con un estilo de combate distinto al del caballero del primer juego y la aventura se desarrolla en un reino completamente nuevo.

El título mantiene su característica estructura metroidvania y la estética dibujada a mano que encandiló a los jugadores, pero introduce además un sistema de herramientas y mejoras que amplían las posibilidades de interacción. Así, al igual que su predecesor, ‘Hollow Knight: Silksong’ promete horas y horas de exploración, plataformas y combate.,

Cuándo se puede jugar

El pasado jueves, a las 16.00 horas de la tarde hora española, el Hollow Knight: Silksong se puso a la venta en las tiendas digitales de todo el mundo. Disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

Esta saga, al estar ambientada en Telalejana, un nuevo reino algo más vivo y colorido, permite ser disfrutada sin necesidad de haber jugado antes el Hollow Knight. También ayuda que la trama sea críptica y misteriosa.