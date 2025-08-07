Fortnite: ¿Cuándo sale la nueva temporada?

El universo de Fortnite, uno de los videojuegos más influyentes y dinámicos de la cultura popular, se encuentra en la antesala de una transformación radical. Epic Games ya está calentando motores para el lanzamiento de la Temporada 4 del Capítulo 6, una nueva etapa que promete revolucionar la isla bajo el ominoso título de "Shock Explosivo". Lejos de ser una simple actualización, esta temporada se perfila como un evento narrativo de gran envergadura, introduciendo una terrorífica invasión de bichos como principal amenaza. El origen de esta plaga está directamente conectado con los eventos de la temporada anterior, demostrando una vez más la capacidad de Fortnite para construir un lore en constante evolución. La historia continúa justo donde terminó el épico evento "Super Batalla Final", en el que la comunidad fue testigo de la derrota de la entidad demoníaca conocida como la Mente Maestra a manos de Superman. Sin embargo, la victoria trajo consigo una consecuencia imprevista y aterradora: de los restos de este enemigo han comenzado a surgir enjambres de insectos grotescos que amenazan con arrasar y consumir toda la isla, sumiendo el campo de batalla en un caos biológico sin precedentes.

Fecha de lanzamiento y la llegada de los SPARTAN de Halo

La pregunta que resuena en toda la comunidad es: ¿cuándo comienza esta nueva pesadilla? Marquen sus calendarios, porque el inicio de la Temporada 4 de Fortnite Capítulo 6 está programado para este jueves 7 de agosto de 2025. La hora clave para el lanzamiento será a las 13:30 horas (tiempo del Centro de México), un horario que también se aplicará de manera simultánea para los jugadores en regiones como Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, unificando el arranque para una gran parte de la comunidad de habla hispana.

Pero la nueva amenaza no llegará sola. Para hacer frente a la plaga que amenaza con devorarlo todo, la isla necesitará refuerzos de élite. En uno de los crossovers más esperados, la temporada "Shock Explosivo" introducirá a los legendarios soldados SPARTAN de la UNSC, directamente del universo de Halo. Estos icónicos súper soldados llegarán en forma de nuevas skins y se integrarán en la narrativa como la principal fuerza de contención contra la infestación. La llegada de los SPARTAN no solo representa una emocionante adición cosmética para los fanáticos de ambas franquicias, sino que también promete traer consigo nuevo equipamiento y misiones temáticas diseñadas para repeler a las hordas de insectos, convirtiendo a los jugadores en la última línea de defensa de la isla.

Cómo prepararse para el lanzamiento: parche y mantenimiento de servidores

Para poder sumergirse en la acción y enfrentar a los nuevos horrores de la isla, todos los jugadores deberán prepararse para una actualización obligatoria. El acceso a la nueva temporada requerirá la descarga e instalación del parche 37.00, que contendrá todos los nuevos archivos, skins, cambios en el mapa y mecánicas de juego de "Shock Explosivo". Como es habitual en los grandes lanzamientos de temporada, los jugadores deben anticipar un período de inactividad programado. Es muy probable que Epic Games ponga los servidores en mantenimiento durante varias horas el día del lanzamiento para poder implementar los cambios de manera estable y garantizar una experiencia de juego fluida para millones de usuarios simultáneos.

Unite the team and transform the game. Power up with Shock 'N Awesome!



Launch trailer + blog tomorrow 👀

🎥 | https://t.co/5jo1P806iR pic.twitter.com/VljHLlORQf — Fortnite (@Fortnite) August 5, 2025

Es importante tener paciencia, ya que este proceso es crucial para evitar errores y fallos técnicos. En caso de que surja algún imprevisto durante la actualización, existe la posibilidad de que el tiempo de inactividad se extienda, pudiendo incluso prolongarse durante un día o más en el peor de los escenarios. Para mantenerse informado en tiempo real sobre el estado de los servidores y conocer el momento exacto en que el juego vuelva a estar en línea, se recomienda a los jugadores seguir las cuentas oficiales. Las dos fuentes más fiables son el perfil de Fortnite Status en X (anteriormente Twitter) y la sección de estado del servicio en el sitio web oficial de Fortnite. Prepárense para la batalla, limpien sus discos duros y alístense, porque la invasión está a punto de comenzar.