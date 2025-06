Nintendo Switch 2: dónde comprar y precios

La internacionalmente conocida compañía japonesa Nintendo está siendo la protagonista en el ámbito de las consolas y los videojuegos, ha lanzaso esta semana en España su nueva consola: la Nintendo Switch 2.

Después de meses de espera, Nintendo ha lanzado cho años después la que será la sucesora de la Nintendo Switch. La nueva consola incorpora mejoras técnicas y nuevos juegos que permitirán a los usuarios disfrutar de una experiencia totalmente renovada.

Las novedades de la Nintendo Switch 2

La nueva versión de la Nintendo Switch presenta un diseño muy similar a la anterior, aunque con algunos cambios que comportarán un uso más cómodo y eficiente de la consola.

Entre las principales novedades, destaca una pantalla más grande, con el mismo grosor que la de la Nintendo Switch. La nueva pantalla mide 7,9 pulgadas, mientras que la de la anterior consola medía 6,2.

Otra de las principales innovaciones es el incremento de la resolución de las imágenes. La Nintendo Switch 2 presenta el doble de píxeles que la Switch original, lo que permitirá disfrutar de los juegos en una pantalla de 1080p (en modo portátil).

Otros aspectos clave de la nueva consola son la mejora en la fluidez a la hora de jugar, pues la pantalla puede llegar a una frecuencia de 120fps (imágenes por segundo) y los nuevos mandos Joy-con, que tienen un chat de voz integrado que puede reconocer la voz del usuario y aislarla del ruido ambiente.

Nueva consola, nuevos juegos

Uno de los aspectos en los que se ha centrado Nintendo a la hora de crear la Nintendo Switch 2 es en ofrecer también nuevos juegos.

En la presentación de la consola, la compañía japonesa anunció la llegada de videojuegos que se podrán disfrutar en la versión mejorada de la Nintendo Switch. Casi todos los juegos ya adquiridos para la primera Nintendo Switch -más de 12.000- serán compatibles, excepto 200, que darán problemas.

Entre los nombres más conocidos de los nuevos juegos destacan algunos, como 'Elden Ring', 'Star Wars Outlaws' o 'Cyberpunk'.

En esta ampliada oferta de videojuegos también hay otros títulos, como 'Mario Kart World', 'Donkey Kong: Bananza', 'Kirby Air Riders', 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', 'Borderlands 4' o 'Hogwarts Legacy', entre otros.

Precio

Según ha informado la propia marca, la Nintendo Switch 2 sale a la venta en dos packs diferentes y con dos precios distintos.

Aquellos que deseen obtener únicamente la consola, sin ningún juego, podrán hacerlo por 469,99 euros. Mientras que los que quieran obtener, además de la Switch 2, el juego 'Mario Kart World', tendrán que pagar 509,99 euros.