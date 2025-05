Estrenos de videojuegos de la semana: de patrullar las calles al infierno medieval de DOOM: The Dark Ages.

Comienza otra semana y ya tenemos preparada la lista de juegos que se lanzarán entre el 12 y el 16 de mayo. A lo largo de estos días llegarán nuevos títulos para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC y móviles, con una mezcla bastante interesante entre propuestas llamativas y otras más discretas.

El plato fuerte de esta tanda de lanzamientos es 'DOOM: The Dark Ages', el próximo título de acción de la conocida franquicia de Bethesda que aterriza en Xbox Series, PS5 y PC. No viene solo. Esta semana también llegan 'The Precinct', 'Death end re;Quest Code Z' y 'Palia', además de propuestas como 'Super Engine GT: Turbo Spec', 'Capcom Fighting Collection 2' o 'Shovel Knight Dig'. Aquí te dejamos todos los títulos confirmados y las plataformas donde podrás jugarlos.

12 de mayo

'Chambers' (PC)

13 de mayo

'Palia' (PS5, Xbox Series)

'Labyrinth Of The Demon King' (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

'Death end re;Quest Code Z' (PS4, PS5)

'The Precinct' (PS5, Xbox Series, PC)

Ambientado en la ciudad ficticia de Averno en 1983, 'The Precinct' pone al jugador en la piel de Nick Cordell Jr., un oficial de policía recién graduado. El juego combina elementos de simulación policial con acción en un entorno de mundo abierto en una sucesión de patrullas por las calles, atención a llamadas de emergencia y enfrentamientos contra diversas bandas criminales. La jugabilidad permite pasar de una persecución en coche a un tiroteo, y también incorpora procedimientos como emitir multas o realizar arrestos.

The Precinct – Trailer

14 de mayo

'Cubic Odyssey' (PC)

'Animal Spa' (PC)

'Super Engine GT: Turbo Spec' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

Para los amantes de las carreras al estilo clásico, 'Super Engine GT: Turbo Spec' promete una experiencia con sabor a los éxitos de antes. Con gráficos en cel-shading y una jugabilidad centrada en la velocidad, se podrá competir en ocho circuitos diferentes. El título presenta cuatro series de eventos, que van desde Novato a Junior, Senior y Pro, con un formato que permite ascender en las clasificaciones y desbloquear nuevos vehículos.

Super Engine GT Turbo SPEC – Tráiler

15 de mayo

'American Arcadia' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

'Yasha: Legends of the Demon Blade' (PC, PS5, PS4)

'Blacksmith Master' (PC)

'City Bus Manager' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

'Get Out: A Very Bad Dreams Story' (PS5/PS VR2)

'Nubs! Arena' (PC)

'Capcom Fighting Collection 2' (PS4, Xbox One, PC, Switch)

'House of Legacy' (PC)

'NebulasRay' (PS4)

'Shovel Knight Dig' (PS5, Xbox Series)

'DOOM: The Dark Ages' (PS5, Xbox Series, PC)

La saga 'DOOM' regresa con una propuesta que combina lo medieval con lo infernal. En esta entrega, el Slayer se enfrenta a hordas demoníacas utilizando armas cuerpo a cuerpo como mazas y escudos, además de nuevas herramientas como un arma que lanza una bola metálica encadenada. El combate se centra en el enfrentamiento directo, con mecánicas que permiten desviar ataques y ejecutar contraataques devastadores. Además, se introducen secciones donde se puede pilotar un mecha gigante o montar un dragón cibernético, sobre una historia que indaga en los orígenes de su protagonista.

DOOM: The Dark Ages - Tráiler lanzamiento

16 de mayo

'Neon Apex: Beyond the Limit' (PS5)

Rendidos a las guerras infernales

Así cierra una semana dominada por el DOOM Slayer, pero con más de un título que podría darte alguna alegría si te animas a arriesgar un poco. El regreso de los demonios de Bethesda marca el ritmo, pero también hay hueco para juegos de carreras, simulación urbana, aventuras en ciudades ficticias y propuestas independientes que podrían acabar dándote más juego del que esperas. ¿Qué te parece el plantel de lanzamientos que llegarán esta semana? ¿Tienes previsto jugar alguno cuando estén disponibles?