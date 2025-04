League of Legends anuncia su Temporada 2: nueva campeona, rediseño de mapa y modo Trifulca

Riot Games ha revelado los contenidos de la Temporada 2 de ‘League of Legends’ (LoL), prevista para el verano de 2025. Bajo el título “Florecer espiritual – Más allá” y ambientada en el universo espiritual de Jonia, esta nueva etapa supone el regreso de una de las temáticas más aplaudidas por su comunidad.

La temporada incluirá un rediseño visual completo para la Grieta del Invocador, nuevos aspectos, ajustes mecánicos y la llegada de una nueva campeona: Yunara. Además, Riot ha confirmado un nuevo modo de juego titulado Trifulca, centrado en el combate directo y sin estructuras defensivas.

League of Legends 2. / .

Cambios en el sistema de juego y diseño del mapa

La Grieta del Invocador recibirá un cambio de imagen para reflejar la estética de la temporada. En cuanto a jugabilidad, se introducen ajustes a los objetivos neutrales:

Atakhan pasa a tener una única forma: Atakhan espinado, que otorga nuevas bonificaciones.

Las larvas del Vacío solo aparecerán una vez por partida.

El Heraldo de la Grieta llega más tarde y pierde la penalización Mirada del Heraldo.

También se han rediseñado los botines, que ahora solo se activan para el equipo en desventaja. Durante la selección de campeón, solo el jungla tendrá acceso a Aplastar, que se le asignará de forma automática. Además, cuando la partida haya empezado, se equipará Atlas mundial de forma automática al apoyo.

Del mismo modo se han anunciado medidas de control de toxicidad y juego antideportivo, con mejoras al sistema de detección de sacrificios y conductas disruptivas, que entrarán en vigor en la próxima versión.

Trifulca: el nuevo modo 5v5

Una de las variantes que se unirá al formato será Trifulca, un nuevo modo 5v5 ambientado en la Ciudad de Bandle, diseñado para ofrecer una experiencia rápida. En este mapa sin torretas ni objetivos clásicos, el objetivo será empujar súbditos hacia la base enemiga, poniendo la atención en los combates entre campeones. Riot lo describe como un “modo sin riesgo” orientado al disfrute casual.

La llegada de Yunara y nuevos cosméticos

Yunara será la próxima campeona que se una al elenco del juego durante la temporada, aunque por ahora no se han compartido detalles sobre su kit. También se implementará un nuevo metajuego en el cliente, previsto para más adelante.

En cuanto a cosméticos, regresan los aspectos temáticos de Florecer espiritual para campeones como Ashe, Irelia, Bardo, Varus, Zyra e Ivern. Además, se introducirán los llamados aspectos variados, que incluirán skins como Twitch fiesta en la piscina, y nuevos aspectos de prestigio para Lux, Ivern, Zed y Aphelios. Morgana también recibirá un nuevo aspecto exaltado.

Para dar el pistoletazo de salida a la temporada, se ha publicado una nueva cinemática con la canción “Here, Tomorrow”, creada en colaboración con la cantante y compositora Lilas Ikuta, conocida como ikura e integrante del dúo musical YOASOBI, así como Kevin Penkin, famoso por su trabajo en ‘Made in Abyss’ y ‘Tower of God’.

Here, Tomorrow (ft Lilas, Kevin Penkin) - League of Legends