Marvel Rivals retoca los traseros de héroes como Lobezno, que ganan músculo donde no esperabas.

Que ‘Marvel Rivals’ se ha convertido en uno de los títulos más jugados de los últimos meses, y que ha sido capaz de reunir a una auténtica tropa de jugadores desde su llegada a consolas y PC, no es ningún secreto. Pero como si sus rayos, explosiones y superpoderes no fuesen suficientes, la segunda temporada del shooter ha llegado con un añadido... inesperado, pero interesante. Varios personajes masculinos han recibido un sutil, pero nada disimulado aumento de volumen en sus recias posaderas. El cambio está ahí, para quien quiera mirar (y comparar), ya que no aparece mencionado en las notas oficiales del parche.

Una actualización redonda

¿Para qué explicarlo cuando puedes dejar que Reddit lo haga por ti? Héroes tan potentes como Lobezno, Capitán América, Bucky, Star-Lord, Moon Knight o Pantera Negra han pasado por el taller digital y ahora presumen de traseros bastante más trabajados. Las comparaciones entre los modelos antiguos y los nuevos dejan poco a la imaginación. Todo apunta a que alguien en NetEase ha estado afinando sliders con mucho mimo (y probablemente una sonrisa).

El motivo de esta inesperada intervención artística podría estar relacionado con ciertos comentarios sobre las diferencias entre los personajes femeninos, que ya venían bastante bien dotadas de Casa Marvel. Así que, para que no se diga que hay trato desigual, el equipo decidió “equiparar fuerzas” de una forma más... redonda. Pero cuidado, que los cambios no se limitan a los caballeros.

“¡Qué artesanos tan hábiles!”

En otra publicación de Reddit, también se señala que los trajes X-Suit de Magik y Psylocke ahora son más ceñidos que nunca, en lo que parece una carrera por convertir ‘Marvel Rivals’ en el juego con más cuerpazos por píxel cuadrado. Todo esto ha desatado una oleada de comentarios entre los jugadores. “Dije que deberían darles una palmadita en el trasero a todos. Realmente no esperaba que esto se tomara en serio, pero aquí estamos”, decían en Reddit. Otro usuario lo resumía así: “Lo que me sorprende es lo sutil que es. Como si alguien estuviera manipulando el tamaño de los traseros, intentando que fueran perfectos. ¡Qué artesanos tan hábiles!”

Más allá del cachondeo, lo cierto es que en NetEase alguien se está tomando muy en serio los comentarios de su comunidad. De hecho, hay quien piensa que estos “retoques” responden directamente a los hilos más votados en el subreddit oficial del juego.

La desarrolladora toma nota

Pero no te dejes llevar por la vista, porque la temporada 2 del juego es mucho más que un desfile de glúteos glorificados. También trae contenido más tradicional, como un nuevo Pase de Batalla, recompensas por Twitch Drops, mapas nuevos como Hellfire Gala (que sustituye a Yggsgard y Tokio 2099), y la llegada de Emma Frost como heroína jugable, junto a Ultrón como nuevo villano. En cuanto a los héroes, también hay ajustes en sus habilidades: Peni Parker, la Bruja Escarlata y el Capitán América han salido ganando, mientras que Loki y Adam Warlock han recibido su correspondiente nerf. Los dioses también lloran.

¿Y tú? ¿Aplaudes estos cambios o pasas de este tipo de asuntos terrenales? En cualquier caso, en el universo de Marvel Rivals, hasta los glúteos pixelados pueden convertirse en el tema del día.