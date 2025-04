Monster Energy Supercross 25: Una entrega que ofrece avances tan sólidos que sitúa la franquicia en el punto más atractivo de su historia

La serie de simuladores nacida en 2018 regresa tras un año de parón (y trabajo extra) con el fin de ofrecer una experiencia que coincida plenamente con las expectativas de los seguidores del apasionante Supercross. Desarrollado en Unreal Engine 5, el estudio italiano Milestone propone grandes cambios en 'Monster Energy Supercross The Official Videogame 25', empezando por variar la numeración de los lanzamientos, que ahora incluye el año en el que sale, en lugar de una cifra que aumenta cada año (la última entrega fue ‘Monster Energy Supercross 6’).

Con un apartado visual que se apoya en el nuevo motor de Epic Games, una jugabilidad reconstruida desde cero y la plena presencia de contenido deportivo oficial como motos, pistas y pilotos del campeonato 2025, ya os podemos asegurar que ha valido la pena este esfuerzo suplementario.

Nuevo comienzo

Uno de los principales objetivos para la entrega ha sido reforzar el realismo del pilotaje y las mecánicas implicadas en la competición, proporcionándonos distintos niveles de complejidad en todos los sistemas. Desde el aficionado más inexperto hasta el auténtico entusiasta de la pista, el título ofrece soluciones a través de opciones de experiencia diferentes. De partida, abre la posibilidad de elegir entre tres grados de dificultad que implican, desde mecanismos simplificados y demás ayudas que te ayudarán a tener una vida más fácil, pasando por el modo más equilibrado que pretende ofrecer un desafío más natural y finalizando con la vertiente más realista, donde ponemos a prueba nuestras habilidades sobre unas pistas plagadas de competidores que no perdonan el mínimo error. Además de estas opciones, también hay varios niveles para determinar la dificultad de los oponentes controlados por la IA, que da como resultado una experiencia que no deja fuera a nadie.

La conducción en sí es sólida, con una gran precisión en las conductas de pilotaje que recompensan al jugador a medida que asume y naturaliza las diversas mecánicas, como controlar la velocidad en los saltos, dominar las curvas cerradas, las salidas rápidas al inicio de cada carrera y el equilibrio sobre la moto para no perder preciosos segundos.

El camino de tu propio campeón

En cuanto a contenido individual, como es habitual, nos dejaremos caer por el modo Trayectoria. Aquí podemos crear nuestro piloto a través de un creador de personajes. Tras bautizar al aguerrido atleta, elegir su país de origen, su número y apodo, estamos listos para saltar hacia el éxito. A partir de la clase Futures, nuestro objetivo es atraer la atención de los mejores equipos en las clases siguientes, es decir, 250 y 450. Cada uno de los fabricantes tiene objetivos diferentes y, para asegurar nuestra plaza, tendremos que dar lo mejor en pista enlazando buenas clasificaciones.

Entre las carreras, la base se establece sobre un menú que ofrece varias opciones para progresar en la trayectoria. Podemos mejorar la moto, (algo que puede llevar más o menos tiempo dependiendo de nuestra relación con el fabricante), personalizar algunos detalles de nuestro alter ego y consultar alguna que otra opción, como datos del próximo evento, además de participar en el menú social de una especie de red social bautizada dentro del juego como SuperX. Aquí podemos leer y responder a los mensajes que nos envían nuestros compañeros, reaccionar a los comentarios de la prensa y analizar los comentarios de los miembros del equipo. Con cada interacción podemos elegir una de las dos opciones que nos ofrecen con el objetivo de gestionar las relaciones con otros deportistas, mejorar la percepción del público y conseguir la confianza del equipo.

Las carreras en sí ofrecen variedad con recorridos interesantes en diferentes lugares basados en localizaciones reales y cuyos resultados son determinantes en nuestra clasificación para final de la temporada. Además de estas carreras, también tenemos algunas variantes como Rhythm Attack y visitas a circuitos en ubicaciones como el Monte Rushmore y Nevada, para disputar competiciones que no cuentan para el campeonato, pero suponen un punto culminante en términos de diversidad visual.

Las temporadas se dividen en varios actos que culminan en un evento central con un objetivo adicional en cada prueba. Al centrarnos en uno de nuestros rivales, tendremos que terminar por delante de él para poder completar la fase con éxito y acumular unos cuantos puntos de fama y XP más para nuestra cartera.

Otras actividades

Si buscas diversión en otras modalidades y aprovechar al máximo a los pilotos oficiales de Supercross de la temporada actual, aquí puedes encontrar mucha variedad:

- Rhythm Attack – Este modo nos invita a recorrer largas rectas llenas de baches y terreno irregular en una lucha 1vs1 para ver quién puede dominar este terreno accidentado y llegar primero a la meta.

- Campeonato – Aquí puedes seleccionar entre todos los cursos disponibles y organizar campeonatos donde tienes la oportunidad de elegir a piloto.

- Contrarreloj – En este espacio tendrás que demostrar que eres un demonio de la velocidad y luchar por conseguir las vueltas más rápidas en todos los circuitos.

- Multijugador: Competiciones en duelos en línea clasificados o casuales con jugadores de todo el mundo en un modo que contará con temporadas mensuales. También puedes crear lobbies privados para invitar a amigos de forma remota y elegir entre varios parámetros para personalizar tu experiencia. Incluyendo también la opción de Pantalla Dividida que te permitirá jugar con alguien desde la comodidad de tu sofá, tendrás la oportunidad de explorar los 17 mapas de Supercross y los 6 mapas de Motocross a tu propio ritmo.

Monster Energy Supercross The Official Videogame 25

La siguiente entrega de la serie deportiva es el resultado de 2 años de arduo trabajo por parte del estudio, que culmina en una experiencia visualmente más atractiva y robusta, aprovechando el paso a Unreal Engine 5. Apelando no solo a los veteranos, sino también a los recién llegados a través de varias mecánicas que hacen que esta entrada en la serie sea bastante acogedora, se configura un título que no olvida lo aprendido de las entregas anteriores, pero que remodela parte de su chasis con una conducción de gran nivel, una IA a un grado superior, gráficas reconducidas y físicas que no quieren olvidarse del realismo. Saquen sus propias conclusiones.