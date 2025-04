Kingdom Hearts cumple 23 años y Nomura lo celebra con una anécdota que ni él mismo entiende

El pasado 28 de marzo se cumplieron 23 años desde que el ‘Kingdom Hearts’ original hizo su debut en PS2 en tierras japonesas (sí, hace tanto tiempo que Sora casi podría haber pagado la hipoteca). Para celebrar tan ilustre aniversario, los medios de difusión de Square Enix han aprovechado para preguntar a su autor, Tetsuya Nomura, algunas anécdotas sobre la serie. Pero no ha resultado como esperaban.

¿De la pasión? ¿Del paraíso?

En amigable charla se solicitó a Nomura que diera una explicación y aportará más significado a las misteriosas Frutas Paopu. Por lo que conocemos, sus efectos son claros y sencillos de entender: si tú y otra persona compartís una, vuestros destinos quedarán entrelazados para siempre. Muy bonito, muy romántico... y muy propenso a teorías raras. Así que, cuando se le pidió que explicara este concepto y aportará algo más de significado, las cosas comenzaron a ponerse raras.

'Kingdom Hearts'. / .

“¿Se cuentan historias sobre las Frutas Paopu?”, le preguntan. El ejecutivo, con cara de voy-a-dejarte-pensando-durante-décadas, responde: “¿Te refieres al Paraíso Prometido?”. Y claro, todos se quedaron con cara de: ¿Paraíso qué? Como si eso no fuera suficiente, el entrevistador insiste: “¿La palabra paopu proviene de la combinación de las palabras paraíso prometido?” Pero el japonés no podía dejarlo ahí. ¡Oh, no! Así que se saca otro concepto de la manga: “¿O tal vez es el Paraíso de la Pureza? Bueno, supongo que no hay ninguna historia de fondo que contar.”

1000 días desde que se anunció Kingdom Hearts 4

Por si fuera poco, no es la primera vez que el responsable de la franquicia se lanza con declaraciones tan crípticas. Durante el 15º aniversario de ‘Kingdom Hearts: Birth by Sleep’, soltó un discurso sobre encrucijadas que parecía más un tutorial para perderse que una explicación real. Ah, y un dato más: ya han pasado más de 1000 días desde que se anunció ‘Kingdom Hearts 4’ y de eso no hemos vuelto a saber nada. Así que mientras esperamos alguna noticia, seguiremos dándole vueltas a estas frutas metafísicas y preguntándonos si algún día Nomura decidirá explicarlo realmente o dejarnos colgados para siempre.