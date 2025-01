'Dying Light' celebra 10 años con una nueva entrega y grandes sorpresas para los jugadores de la serie

‘Dying Light’, la popular franquicia de videojuegos de acción y supervivencia celebra su décimo aniversario con una serie de novedades para sus seguidores. Desde su lanzamiento en 2015, miles de jugadores se han sumado al formato que mezcla acción y supervivencia en un mundo abierto lleno de zombis. Para conmemorar estos diez años, los altos mando Techland han preparado una serie de recompensas para premiar a quienes han sido parte fundamental de la saga. Esto quiere decir que durante un periodo limitado se podrá reclamar un paquete gratuito, además de recibir contenido adicional en el Pilgrim Outpost Armory, uno de los lugares más conocidos de la franquicia. Aparte de los regalos dentro del juego, podrás disfrutar de la canción especial de aniversario compuesta por Paweł Błaszczak, disponible en varias plataformas de streaming. Para añadir más incentivos, se han programado concursos y transmisiones en vivo en Twitch.

Dying Light: The Beast

La celebración no se limita solo al presente. Techland también ha revelado ‘Dying Light: The Beast’, una nueva entrega de la franquicia que llegará en el verano de 2025. En esta aventura, retomamos el papel de Kyle Crane, interpretado de nuevo por Roger Craig Smith. Durante un episodio especial de Dying To Know, se mostró parte del proceso de desarrollo de este nuevo título, incluyendo las animaciones mejoradas que aseguran que la experiencia sea fiel al personaje. ‘The Beast’ promete ser una nueva etapa para la serie, con una historia que continúa ampliando el universo de Dying Light.

Pero la expansión de la franquicia no se detiene en los juegos y la desarrolladora polaca confirma planes de llevar la franquicia hasta nuevos medios, incluyendo juegos de mesa, cómics digitales y otros productos. “Mientras celebramos el 10º aniversario de Dying Light, ya estamos trabajando arduamente en la próxima era de la franquicia. Nuestro reciente cambio de marca busca establecer a Dying Light como la experiencia definitiva de zombis en todos los proyectos futuros”, comentan desde el estudio.

Dying Light 2: Stay Human

A lo largo de esta década, ‘Dying Light 2: Stay Human’ ha sido un pilar importante en la evolución de la serie. En la secuela, el jugador toma el control de Aiden Caldwell, un hombre con habilidades únicas que lo convierten en uno de los pocos capaces de moverse con libertad en una ciudad devastada por la infección. Han pasado más de 20 años desde los eventos de la primera entrega, y la humanidad está al borde de la extinción. La historia se desarrolla en La Ciudad, uno de los últimos lugares donde aún queda vida humana, pero dividido por luchas internas.

Lo que hace atractivo a ‘Dying Light 2’ es la forma en que combina acción, exploración y narrativa. El juego presenta un mundo abierto donde la verticalidad es clave, con caminos ocultos y edificios que invitan a ser explorados. Las mecánicas de parkour y combate siguen siendo fundamentales, permitiendo enfrentarse a los enemigos de una manera creativa. Como en el primer título, el ciclo de día y noche es esencial para la jugabilidad, con la diferencia de que en la secuela la noche es aún más peligrosa debido a la evolución de los zombis y sus nuevos comportamientos.

Lo interesante de esta secuela es cómo las decisiones del jugador tienen un impacto real en el desarrollo de la historia y las relaciones con otros personajes. A lo largo del juego, Aiden se ve obligado a tomar decisiones difíciles, que influyen en el destino de La Ciudad. En este contexto, las habilidades son clave no sólo para su supervivencia, también para cambiar el rumbo de la ciudad en la que se encuentra atrapado.

Una década después

Al mirar atrás, es imposible no reconocer lo que ‘Dying Light’ ha logrado a lo largo de estos diez años. Con más de 45 millones de copias vendidas a nivel mundial, la franquicia ha consolidado su lugar en la historia de los videojuegos. En total, los jugadores han eliminado más de 75 mil millones de zombis y han dedicado más de mil millones de horas. Estos números son más que estadísticas; reflejan una conexión profunda con la saga. A lo largo de los años, los propios usuarios han creado mapas, arte y contenido, lo que ha contribuido a enriquecer el juego. Los desarrolladores de Techland siempre han mantenido una relación cercana con la base de jugadores, tomando en cuenta sus comentarios para mejorar la experiencia y agregar características nuevas, como las ejecuciones en ‘Dying Light 2: Stay Human’, que se volvieron extremadamente populares.

Actualizaciones especiales

Como parte de las celebraciones de este aniversario, ambos juegos recibirán actualizaciones gratuitas. La primera entrega recibirá eventos especiales, recompensas y mejoras visuales que permitirán disfrutar del título con una “experiencia renovada”. En ‘Dying Light 2’, se añadirán cambios en el prólogo y la introducción del modo Tower Raid, un modo roguelite cooperativo donde debes escalar un edificio para alcanzar la cima y obtener recompensas. Durante estas semanas también podrás reclamar un paquete gratuito que incluye contenido adicional y objetos exclusivos. Además, la secuela estará disponible con un descuento especial.

Con ‘Dying Light: The Beast’ en el horizonte, la franquicia continúa creciendo. Además, el futuro de la franquicia ahora no solo se limita a los videojuegos, ya que se expande a otros formatos, como cómics y juegos de mesa. Pero según los responsables del equipo de desarrollo europeo, este es solo el comienzo de una nueva etapa.