Alerta con la falta de vitamina D: estos síntomas pueden indicar que tu cuerpo no tiene suficiente

La vitamina D es mucho más importante de lo que puede parecer. Aunque tradicionalmente se habla de una vitamina, la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició ( SEEN ) explica que funciona más bien como una prohormona: se produce principalmente en la piel después de la exposición a la luz solar y posteriormente se transforma en el hígado y los riñones hasta adquirir su forma activa.

Su función es esencial para mantener un organismo saludable. Ayuda a absorber el calcio, participa en la correcta mineralización de los huesos, contribuye al funcionamiento de los músculos, permite que los nervios transmitan señales correctamente y también interviene en el funcionamiento del sistema inmunitario. Por eso, tener un déficit de vitamina D durante mucho tiempo puede acabar pasando factura. ¿Cómo podemos conseguir vitamina D?

La principal fuente es la luz solar. La piel es capaz de fabricar vitamina D cuando recibe radiación ultravioleta, aunque la cantidad que producimos varía en función de factores como la época del año, la hora del día, la latitud, la edad o el color de la piel.

También podemos obtenerla a través de la alimentación, aunque son relativamente pocos los alimentos que contienen cantidades significativas.

Entre las principales fuentes alimentarias se encuentran los pescados grasos, especialmente el salmón, las sardinas y la caballa, así como los huevos, el hígado y algunos alimentos enriquecidos, como determinados productos lácteos. Cuando la alimentación y la exposición solar no son suficientes, un profesional sanitario puede valorar si es necesario recurrir a suplementos de vitamina D.

¿Cómo saber si tenemos un nivel correcto?

No podemos saberlo simplemente mirándonos al espejo ni por los síntomas. La manera habitual de valorar las reservas de vitamina D es mediante una analítica de sangre que mide la concentración de 25-hidroxivitamina D [25(OH)D].

Aquí hay que tener en cuenta que no todas las organizaciones utilizan exactamente los mismos umbrales.

La SEEN señala como referencia general valores óptimos superiores a los 30 ng/ml, considera deficiencia los valores inferiores a 10 ng/ml e insuficiencia los situados entre 10 y 20 ng/ml.

En cambio, el Office of Dietary Supplements de los National Institutes of Health ( NIH ) de los Estats Units señala que concentraciones de 20 ng/ml o más son suficientes para la mayoría de las personas, mientras que por debajo de 12 ng/ml aumenta el riesgo de déficit.

Esto explica por qué la interpretación de una analítica debe hacerse teniendo en cuenta la edad, el estado de salud y los criterios clínicos del profesional.

¿Cada cuánto deberíamos revisarnos la vitamina D?

No es necesario que todo el mundo se haga una analítica de vitamina D cada año.

De hecho, las recomendaciones actuales no avalan de manera generalizada el cribado rutinario en personas sanas sin síntomas ni factores de riesgo. El control tiene más sentido cuando existen signos compatibles con déficit o determinadas circunstancias que aumentan el riesgo.

La SEEN recomienda prestar especial atención a personas con enfermedades renales o hepáticas, hiperparatiroidismo, problemas de malabsorción intestinal, patologías o cirugías digestivas, personas con una exposición solar insuficiente, algunos pacientes que toman determinados medicamentos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas mayores institucionalizadas.

Si ya se ha diagnosticado una deficiencia y se ha iniciado un tratamiento, es el profesional sanitario quien debe indicar cuándo conviene repetir la analítica para comprobar la evolución.

¿Qué síntomas pueden indicar falta de vitamina D?

Uno de los problemas es que un nivel bajo de vitamina D no siempre provoca síntomas evidentes.

Cuando la deficiencia es importante o prolongada, sin embargo, pueden aparecer dolor óseo, debilidad muscular, disminución de los niveles de calcio en sangre y una mayor fragilidad de los huesos. La SEEN señala especialmente el dolor en la pelvis, la columna vertebral y las costillas como posibles signos de alerta.

También se puede producir una disminución de la fuerza muscular que favorezca las caídas y fracturas, especialmente entre las personas mayores.

¿Qué pasa si la falta de vitamina D se mantiene durante mucho tiempo?

Las consecuencias pueden ser importantes.

Una deficiencia prolongada puede provocar raquitismo en los niños, una alteración de la mineralización de los huesos durante el crecimiento, y osteomalacia en los adultos, que también implica una mineralización deficiente del hueso.

Además, niveles bajos pueden contribuir al desarrollo de osteopenia y osteoporosis, lo que aumenta el riesgo de fracturas.

Por eso, la falta de vitamina D no debería banalizarse, sobre todo en personas con factores de riesgo.

¿Qué debemos tomar para recuperar los niveles?

Antes de comprar suplementos por nuestra cuenta, conviene saber si realmente existe una deficiencia.

Cuando el déficit está confirmado, la SEEN indica que se pueden utilizar preparados farmacológicos como el colecalciferol o el calcifediol, pero insiste en que el tipo, la dosis y la duración del tratamiento deben consultarse previamente con el médico.

Es decir: más vitamina D no significa necesariamente más salud.

Para muchas personas, una alimentación equilibrada, una exposición solar prudente y los alimentos ricos o enriquecidos con vitamina D pueden contribuir a mantener niveles adecuados. Los suplementos deben valorarse especialmente cuando existe déficit, riesgo elevado o una indicación médica concreta.

Suplementos vitamina D / DDG

¿Y si tenemos demasiada vitamina D? También puede ser peligroso.

Sí. La vitamina D en exceso puede ser tóxica, especialmente cuando se han tomado dosis demasiado elevadas de suplementos durante un periodo prolongado.

Los NIH señalan que los niveles muy elevados de vitamina D pueden provocar una acumulación excesiva de calcio en la sangre, conocida como hipercalcemia. Entre los síntomas puede haber náuseas, vómitos, debilidad muscular, pérdida de apetito, deshidratación, sed excesiva y aumento de la micción.

En casos graves, el exceso puede provocar cálculos renales, lesiones en los riñones, insuficiencia renal, calcificaciones de los tejidos y alteraciones del ritmo cardíaco.

El riesgo de toxicidad procede casi siempre de un consumo excesivo de suplementos de vitamina D, y no de tomar el sol o de consumir alimentos que la contienen.

¿Qué dicen los expertos?

La Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició, formada por especialistas en endocrinología, nutrición y metabolismo, insiste en la necesidad de identificar correctamente los casos de déficit e individualizar el tratamiento.

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Por su parte, los National Institutes of Health (NIH) recuerdan que la vitamina D es necesaria para los huesos, los músculos, los nervios y el sistema inmunitario, pero también advierten que tomar dosis elevadas sin control puede ser perjudicial. Por tanto, ni quedarse corto ni excederse. Ante dolor óseo, debilidad muscular, fracturas, factores de riesgo o sospecha de déficit de vitamina D, una analítica y la valoración de un profesional sanitario son la manera más fiable de saber si realmente necesitamos corregir sus niveles.

Fuente: Diari de Girona