El horóscopo de mañana, martes 15 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 15 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una cuestión económica que le daba cierto respeto puede empezar a verse con mayor claridad. Si necesita financiación, compare bien las condiciones antes de decidir. Hay opciones interesantes, pero conviene entender todos los detalles.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El cuerpo le pedirá un ritmo algo más tranquilo. No llene cada hora de compromisos y busque algún momento para desconectar. Un paseo, buena compañía o un pequeño capricho pueden mejorarle mucho el humor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una amistad puede mostrarle un cariño que va más allá de lo que usted imaginaba. No se apresure a poner etiquetas. Deje que la situación avance naturalmente y disfrute de esta nueva complicidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cuando tenga dudas, la familia puede convertirse en un buen punto de apoyo. Explique qué le preocupa sin dramatizar. Escuchar una opinión diferente le permitirá contemplar una situación personal con mucha más perspectiva.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un imprevisto puede obligarlo a revisar un gasto o una decisión económica. Evite actuar por nervios. Dormir una idea y volver sobre ella después le dará mejores resultados que buscar una solución inmediata.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sea especialmente ordenado con una tarea importante y deje constancia de lo que va haciendo. No hace falta desconfiar de todos, pero sí proteger su trabajo. La constancia hablará mejor que cualquier discusión.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La intuición estará fina, pero no convierta cada presentimiento en una certeza. Escuche lo que siente y después compruebe los hechos. Esa combinación le permitirá tomar una decisión personal con mucha serenidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Alguna actitud fría o un comentario desafortunado puede generar tensión en el entorno profesional. No responda impulsivamente. Si mantiene las distancias y habla solamente cuando sea necesario, la situación perderá fuerza bastante pronto.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Conviene cuidar un poco más el descanso y evitar acumular tensión. No todo debe resolverse en un solo día. Un rato al aire libre le devolverá el optimismo y le ayudará a ordenar pensamientos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su pareja puede necesitar más presencia y menos explicaciones. Reserve un rato para estar juntos sin otras distracciones. Un gesto sencillo de cariño puede compensar algunas ausencias recientes y mejorar mucho el ambiente.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No entre en discusiones solamente para demostrar que tiene razón. Alguien cercano puede estar especialmente sensible y malinterpretar sus palabras. Si habla con tacto, conservará la calma y evitará un conflicto innecesario.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un gasto relacionado con el hogar puede obligarlo a reorganizar el presupuesto. No será ningún drama si establece bien las prioridades. Antes de comprar algo, pregúntese si realmente lo necesita o busca una satisfacción momentánea.