Peter Mitchell, arqueólogo, revela cómo los humanos han cambiado a los perros

La historia de los perros es también, en buena parte, la historia de los humanos. Durante miles de años, ambas especies han compartido espacios, alimentos, desplazamientos y formas de vida. Y esta convivencia prolongada acabó transformando a los animales de manera muy diferente según el lugar del planeta donde vivían.

La evolución canina no consistió simplemente en coger un lobo salvaje y convertirlo de golpe en un animal doméstico. La investigación arqueológica y genética apunta a un proceso mucho más largo, gradual y complejo. Durante este proceso, los antepasados de los perros se fueron adaptando no solo a los humanos, sino también a los climas, las dietas, las enfermedades y las tareas que desarrollaban junto a cada comunidad. Del lobo al perro: una evolución mucho más lenta de lo que parece

El perro desciende del lobo gris, pero la frontera entre ambos animales no apareció de un día para otro.

Según explica el arqueólogo Peter Mitchell, humanos y cánidos habrían mantenido una relación cada vez más estrecha durante un periodo muy largo.

Algunos animales podían acercarse a los asentamientos humanos para aprovechar restos de alimentos, mientras que las personas obtenían beneficios de su presencia, ya fuera para la caza, la vigilancia, el transporte u otras actividades. Generación tras generación, esta relación favoreció a animales cada vez más adaptados a convivir con las personas.

Por eso, la domesticación del perro se entiende hoy más como un proceso progresivo que como un momento concreto de la prehistoria.

¿Quién es Peter Mitchell?

Peter Mitchell es un arqueólogo británico especializado en arqueología africana y en el estudio de las sociedades de cazadores-recolectores.

Estudió Arqueología y Antropología en la Universitat de Cambridge y obtuvo el doctorado en la Universitat d’Oxford en 1987. Actualmente, es profesor de Arqueología Africana en Oxford y tutor de Arqueología en el St Hugh’s College.

También ha desarrollado una parte importante de su investigación sobre la prehistoria del sur de Àfrica y ha escrito sobre la arqueología de varios animales, entre ellos los perros, los asnos y los caballos.

El libro que reconstruye miles de años de convivencia

Mitchell es el autor de 'First Dogs: Hunter-Gatherers and Their Canine Companions from Prehistory to the Present', una obra dedicada a reconstruir la relación entre los cazadores-recolectores y los perros desde los inicios de la domesticación hasta épocas mucho más recientes.

El libro combina información procedente de la arqueología, la antropología, la genética, la historia, la ecología y la lingüística.

El objetivo es entender cómo los perros se fueron integrando en sociedades humanas muy diferentes y cómo esta convivencia acabó generando animales con características físicas y conductuales diferentes según las necesidades de cada comunidad.

Una de las ideas más interesantes que plantea Mitchell es que no podemos hablar de una única historia del perro.

A medida que los humanos se expandieron por diferentes continentes, los animales que los acompañaban tuvieron que adaptarse a entornos completamente diferentes.

Esto generó diversos caminos evolutivos.

Los perros del Àrtic, por ejemplo, desarrollaron características muy diferentes de los animales que vivían en las selvas tropicales o a las grandes altitudes del Tibet.

En el Àrtic: animales más robustos para arrastrar cargas

En las comunidades indígenas del Àrtic, los perros adquirieron una constitución física especialmente adecuada para arrastrar trineos y transportar cargas.

Los restos arqueológicos muestran huesos robustos de las extremidades y señales de esfuerzo en las vértebras compatibles con este tipo de trabajo.

Además, determinados análisis indican que, en algunas regiones costeras, humanos y perros compartían una alimentación rica en recursos marinos.

Esto demuestra hasta qué punto la vida del perro podía estar integrada en la misma economía y subsistencia de las comunidades humanas.

En las selvas: perros más pequeños y ágiles

La situación era prácticamente opuesta en regiones tropicales de Sud-amèrica y del sud-est asiàtic.

En estos entornos de vegetación densa, un animal grande y pesado podía tener más dificultades para moverse.

Los perros asociados a comunidades de cazadores-recolectores solían ser más pequeños y ágiles, características que facilitaban perseguir presas y avanzar por terrenos complicados.

La selección humana de los animales que mejor cumplían estas funciones podría haber reforzado estas características a lo largo de las generaciones.

En el Tibet, incluso cambiaron genéticamente

Una de las adaptaciones más espectaculares se encuentra en la meseta tibetana.

A grandes altitudes hay menos oxígeno y tanto los humanos como los animales necesitan mecanismos fisiológicos específicos para sobrevivir allí.

Los perros tibetanos presentan determinadas adaptaciones genéticas que les ayudan a vivir en estas condiciones.

Es un ejemplo especialmente interesante de cómo humanos y perros, sometidos durante mucho tiempo a las mismas presiones ambientales, pueden acabar desarrollando soluciones biológicas para afrontar un entorno extremo.

La evolución de los perros. / CCO

Algunos perros no servían para cazar, sino para hacer mantas

La relación entre humanos y perros tampoco se limitaba a la caza o el transporte.

En la costa noroeste de Amèrica del Nord, algunas comunidades indígenas criaban perros pequeños y lanosos.

Su pelo se utilizaba para elaborar tejidos y mantas ceremoniales.

Esto muestra que las personas seleccionaban a los animales en función de necesidades muy diferentes: fuerza, velocidad, tamaño, tipo de pelo o comportamiento.

En otras sociedades, los perros también tuvieron funciones sociales, espirituales o rituales, que igualmente podían influir en qué animales se reproducían y qué características se mantenían.

Las enfermedades también condicionaron la historia de los perros

No todo fueron ventajas adaptativas.

Las enfermedades también limitaron la expansión de los perros en determinadas zonas del planeta.

En regiones de Àfrica subsahariana, enfermedades transmitidas por vectores, como la tripanosomiasis o la ehrlichiosis, habrían dificultado la supervivencia y expansión de algunas poblaciones caninas.

Esto significa que la historia evolutiva del perro también está marcada por los lugares donde estos animales no podían prosperar con facilidad.

El ADN revela una historia todavía más compleja

La genética canina ha aportado nuevas pistas durante los últimos años.

Las investigaciones con ADN antiguo muestran que muchos linajes de perros que habían existido durante miles de años acabaron desapareciendo o siendo sustituidos.

Con la expansión europea a partir de la época colonial, los perros de origen europeo se extendieron por diferentes continentes y sustituyeron parcialmente a muchas poblaciones locales.

Aun así, todavía hay poblaciones que conservan fragmentos de aquellas antiguas líneas genéticas.

Otro de los indicios reveladores es un ejemplar de hace aproximadamente 14.200 años encontrado en Suïssa, que ya muestra conexiones genéticas con linajes europeos y globales posteriores.

Humanos y perros llevan milenios cambiando juntos

La principal conclusión es que los perros actuales no son solo el resultado de una domesticación remota.

Durante miles de años han ido cambiando al mismo tiempo que cambiaban las sociedades humanas.

Cuando nosotros nos adaptábamos a un nuevo clima, una nueva dieta o una nueva forma de subsistencia, los perros que nos acompañaban también tenían que hacerlo.

Los humanos, además, seleccionaron durante generaciones a aquellos animales que resultaban más útiles para cazar, transportar, vigilar, obtener materiales o simplemente convivir.

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Por eso, la sorprendente diversidad de los perros que existe hoy tiene unas raíces muy antiguas. La historia que dibuja Peter Mitchell es, en definitiva, la de una relación extraordinariamente larga: humanos y perros no solo han vivido juntos, sino que, en cierto modo, también han evolucionado juntos.

Fuente: Diari de Girona