El horóscopo de mañana, lunes 14 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 14 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Comienza la semana con mucha energía mental y ganas de hacer cosas. En el trabajo podrá aportar ideas útiles, pero no espere que todos sigan su ritmo. Sea paciente y escuche antes de insistir.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una conversación sincera con su pareja puede dejar atrás una tensión que se había alargado demasiado. No quiera tener siempre la última palabra. Si escucha con calma, recuperará una complicidad que estaba echando de menos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un familiar o un amigo con quien había perdido contacto puede volver a acercarse. Reciba ese gesto sin darle demasiadas vueltas al pasado. Un encuentro sencillo le hará ver que todavía tienen mucho que compartir.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Observe con calma a las personas que tiene alrededor en el entorno profesional. No todas las opiniones merecen la misma atención. Evite entrar en discusiones y concéntrese en aquello que depende directamente de usted.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un cambio de planes puede descolocarlo durante unas horas, pero también puede traer una sorpresa agradable. No intente controlar cada detalle. Si se adapta al momento, descubrirá una alternativa más interesante de lo esperado.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Las ganas de preparar un viaje, una mudanza o simplemente una escapada le darán mucho impulso. Infórmese bien y haga números sin prisas. Tener una ilusión concreta le ayudará a empezar la semana animado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La familia reclamará un poco más de su atención. Quizá últimamente haya estado demasiado pendiente de otros asuntos. Una llamada, una visita o un gesto cariñoso será suficiente para recuperar la cercanía.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una decisión económica relacionada con otras personas necesita criterio y serenidad. Antes de comprometer dinero o responsabilidades, valore bien qué aporta cada uno. Una buena asociación puede funcionar si las condiciones son claras desde el principio.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los asuntos económicos piden más realismo que imaginación. Si debe decidir sobre una compra o inversión importante, consulte a alguien que conozca el tema. Un buen consejo puede evitarle un gasto poco conveniente.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede aparecer una oportunidad interesante para avanzar profesionalmente o demostrar lo que sabe hacer. No la deje pasar por exceso de prudencia. Su capacidad para convencer será especialmente útil si habla con seguridad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hacer algún pequeño cambio en casa le renovará el ánimo. Mueva muebles, ordene un espacio o deshágase de aquello que ya no utiliza. Un entorno más agradable también le ayudará a pensar con claridad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No permita que opiniones ajenas compliquen su relación sentimental. Si algo le preocupa, hable directamente con la persona amada. La confianza crecerá mucho más con una conversación tranquila que con suposiciones o silencios.