Experta en protocolo sobre la forma de sentarse: "Dice de ti más que mil palabras"

Cada gesto, movimiento o postura, entre muchas otras expresiones dice mucho más sobre las personas de lo que se puede imaginar. Así, el comportamiento y el lenguaje corporal reflejan aspectos muy profundos de la personalidad, de las emociones e incluso del estado de ánimo. Aunque a menudo estos gestos parecen automáticos o puramente casuales, lo cierto es que el cuerpo adopta posiciones que resultan emocionalmente más cómodas. Por tanto, en esta espontaneidad se esconden patrones de la personalidad, incluso la psicología establece que entre el 50% y el 70% de los mensajes emitidos son no verbales, y solo una pequeña parte se puede controlar voluntariamente, según explica el psicólogo Federico Casado Reina.

En este sentido, la postura adoptada al sentarse es uno de los aspectos de comunicación no verbal que refleja claros rasgos de la personalidad, así como expresa emociones y estados de ánimo. De esta forma, la experta en protocolo y etiqueta internacional María José Gómez y Verdú ha publicado un vídeo en el que explica tres códigos fundamentales a la hora de sentarse que cambian por completo el mensaje.

Tres códigos a la hora de sentarse

Para la especialista, "la forma de sentarte dice de ti más que mil palabras", y existen tres reglas fundamentales que transformarán íntegramente la imagen que se transmite. Por este motivo, afirma que se deben "dominar los tres códigos a la hora de sentarse, porque hay una gran diferencia entre las formas".

La primera regla comienza en el momento de sentarse, pues no es lo mismo dejarse caer bruscamente en la silla que tomar asiento con delicadeza y con la espalda erguida, con una postura colocada y no relajada. La experta recalca claramente que "cuando se siente, nunca se desplome y se deje caer, siempre hágalo con suavidad y control. La espalda tiene que estar recta, escápula que bese a escápula -llevar los hombros hacia atrás-, y la coronilla mirando al techo".

Piernas y manos

El segundo código se centra en la elegancia de la posición de las piernas, de esta forma "nunca las abras y tampoco cruce una pierna por encima de la otra, sobre todo si la situación es muy formal". En su lugar, lo ideal es ponerlas en "posición libro, con una rodilla besando a la otra y los pies paralelos al suelo". Aun así, propone dos posturas con pequeños cambios para poder ir alternando: "mantenerlas en posición libro, pero ligeramente ladeadas. También es buena opción que los tobillos se entrelacen".

Por último, las manos también comunican, y según Gómez y Verdú "cuando no está gesticulando en el momento que habla, lo más elegante es tenerlas encima del regazo, mano sobre mano. Nunca en jarra, metidas en el bolsillo inquietas o cruzadas".

En definitiva, con estos tres gestos se proyectará "elegancia sin decir una sola palabra", pues la comunicación no verbal es fundamental y controlar el lenguaje corporal y el comportamiento es un aspecto determinante para causar una buena imagen, especialmente en contextos formales. Es en este sentido que la experta en protocolos concluye afirmando que "la forma en cómo se sienta, habla antes que usted".