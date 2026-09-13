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Tercera edad

Qué es el multicomponente, el mejor ejercicio para la salud de los jubilados

Hacer deporte evita accidentes como caídas, reduce el riesgo de infartos y previene el deterioro cognitivo

Caminar no es suficiente después de los 65: El ejercicio clave para frenar el envejecimiento, según Harvard

Jubilados haciendo deporte en un parque.

Jubilados haciendo deporte en un parque. / FREEPIK

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El cuidado de la salud resulta determinante en todas las etapas de la vida: desde la infancia, la adopción de una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicio se consolidan como pilares fundamentales del bienestar.

Según los expertos, combinar el ejercicio con la comida saludable ayuda a prevenir enfermedades, pero también mejora el bienestar emocional, fortalece los huesos y músculos y ayuda al desarrollo físico y cognitivo desde los primeros años de vida.

Y es que hay ejercicios adaptados a todas las etapas de la vida.

Mantenerse activo

En los niños y adolescentes, el deporte es fundamental para favorecer el crecimiento saludable, mejorar la coordinación y el rendimiento escolar y potenciar valores como el compañerismo, la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo.

Combinar el ejercicio físico con la dieta equilibrada en la edad adulta ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y problemas del corazón. Asimismo, previene la pérdida de fuerza y reduce el riesgo de patologías como la osteoporosis.

Durante la tercera edad es crucial mantenerse activo, especialmente para evitar accidentes como caídas, reducir el riesgo de infartos y prevenir el deterioro cognitivo.

Además, hay ejercicios clave para esta etapa de la vida.

Entrenamiento multicomponente

Según expertos del proyecto para el fomento de la actividad física 'Vivifrail', financiado por la Unión Europea, el entrenamiento multicomponente es el más adecuado para la prevención de la fragilidad y caídas en mayores de 70 años.

Como indica el informe, la mayoría de estudios que demuestran mejoras en la marcha, el equilibrio y disminuyendo el riesgo de caídas han utilizado el entrenamiento multicomponente como principal método de intervención.

Este se basa en una serie de ejercicios adaptados a cada individuo, y combina resistencia, equilibrio y coordinación para mejorar la fuerza y la capacidad de caminar.

FOTO BAJADA DE 123RF EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DOS ABUELOS, GENTE MAYOR, HACIENDO DEPORTE, EJERCICIO. TERCERA EDAD, DEPORTE, ESTAR EN FORMA. Couple of active seniors during exercises on gym with young instructor. FOTO DE 123RF

Gente mayor haciendo deporte. / EPC_EXTERNAS

Ejercicios destacados

Algunos de los más destacados son los siguientes:

Ejercicios de fuerza

  • Sentadillas con silla.
  • Elevación de talones.
  • Flexiones en pared.

Ejercicios de equilibrio

  • Aguantarse sobre un solo pie durante unos segundos.
  • Caminata en tándem.
  • Desplazar el centro de gravedad de un pie a otro.

Resistencia aeróbica

  • Caminata a ritmo variable.
  • Subida y bajada de escalones.
  • Uso de pedales como pedalinas domésticas o bicicleta estática.

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El programa 'Vivifrail' ofrece una serie de vídeos de libre acceso con demostraciones prácticas de estos ejercicios.

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