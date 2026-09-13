David Pérez, neurólogo: "La idea más equivocada es que si el abuelo pierde memoria o capacidades cognitivas es normal por ser una persona mayor"

La preocupación de la sociedad actual por el deterioro cognitivo, enfermedades como el alzhéimer y los diferentes tipos de demencia ha ido en aumento, sobre todo a causa de determinadas creencias que han ido surgiendo y que se han difundido a través de redes sociales. Pero lo cierto es que muchas de ellas son simples mitos.

Sea como sea, es algo que preocupa a gran parte de la población, no solo a aquellas personas que –por envejecimiento o probabilidades hereditarias– tienen más probabilidades de padecer este tipo de enfermedades. De hecho, este tipo de afecciones tiene otras implicaciones más profundas: el miedo a perder la identidad, la memoria y la conexión con los seres queridos.

En este sentido, lo que diferencia a las enfermedades neurodegenerativas de otras enfermedades es que afectan al lenguaje, a la personalidad, a la memoria y a la capacidad de reconocer a la familia o amigos, lo que genera angustia colectiva.

Necesidad de cuidar el cerebro

El neurólogo David Pérez ha acudido al pódcast 'Rompiendo el Molde' con el objetivo de aclarar algunos aspectos importantes sobre el deterioro cognitivo y la enfermedad del alzhéimer. A lo largo de la conversación, el doctor Pérez ha explicado la importancia que tiene el cerebro, pues muchas veces pasamos por alto que sin él "no somos nuestra persona ni lo que somos en sí mismo". A esto, se añade que "nos tiene que acompañar durante toda la vida, porque podemos tener una vida muy longeva, que si el cerebro no está a punto a partir de cierta edad, realmente no la estamos viviendo".

En este contexto, el entrevistado recuerda que no hay que cuidar únicamente el apartado físico del cuerpo, sino que es igual o incluso más importante llevar a cabo un "plan de acción" –tal como lo denomina Pérez– para cuidar el cerebro: "Si no lo cuidamos, nos perderemos a nosotros mismos. Da igual el cutis, que lo tengas lleno de arrugas o que estés más gordo, más delgado... sin una mente adecuada perdemos la autonomía y nuestra personalidad", insiste el doctor.

Hasta el 45% de los casos se pueden prevenir retrasar

El plan de acción que propone el neurólogo se basa en una serie de pasos y actividades relacionados con la prevención del alzhéimer. Cabe recordar que diversos estudios científicos han demostrado que hasta el 40% o 45% de los casos de demencia se pueden prevenir o retrasar modificando los hábitos de vida.

Por este motivo, algunos de los pasos están directamente relacionados con la identificación de qué le falta al cerebro. En palabras del experto, "evalúa dónde estás ahora; primero hay que ver dónde estamos para ver hacia dónde queremos ir. Tenemos que ver si estamos haciendo el ejercicio físico adecuado, la dieta adecuada, las relaciones sociales adecuadas". De esta forma, se pueden implementar cambios en el futuro, empezando primero por unos objetivos alcanzables que se puedan poner en práctica prácticamente al instante.

Otro de los pasos de este plan de acción es "escucharte a ti mismo y ajustar según sea necesario", pues es esencial mantener estos hábitos a lo largo de los años, y para ello es necesario adaptarlos a cada momento o situación. El doctor Pérez, con estos pasos, busca fomentar buenas prácticas, ya que factores como el ejercicio, la alimentación, el sueño o la socialización determinan la salud del cerebro.

Perder memoria no es normal por ser una persona mayor

Finalmente, en cuanto a la salud cerebral, el neurólogo concluye detallando dos ideas con las que suele encontrarse que son muy equivocadas. En primer lugar, se encuentra la creencia de que el alzhéimer o el deterioro cognitivo es "irreversible o irremediable, en el sentido de que no se puede hacer nada". Al respecto, el especialita afirma que se podría intentar prever la situación futura e intentar conseguir un buen envejecimiento antes de llegar a esa edad.

Asimismo, desmiente que "si el abuelo pierde memoria o pierde capacidades cognitivas, es normal por ser una persona mayor". Realmente, al envejecer "lógicamente no tendremos la capacidad de correr que teníamos con 20 o 30 años, pero lo que nunca vas a ver es un sujeto normal de 70 u 80 años que no se pueda mover de una silla o que vaya tambaleándose, eso es patológico, claramente. Pasa lo mismo con el trastorno cognitivo".