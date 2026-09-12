El horóscopo de mañana, domingo 13 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 13 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La familia puede recordarle que no necesita demostrar constantemente su fortaleza. Déjese cuidar un poco. Sentirse escuchado reforzará su autoestima y le permitirá terminar la semana con más serenidad y confianza en lo que viene.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un domingo sencillo le sentará mejor que una agenda llena. Busque un rato de introspección y pregúntese qué necesita realmente. Disfrutar del hogar, de una buena comida o de una conversación cercana será suficiente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La mente seguirá activa, pero puede alimentarla sin prisas con una lectura, una película o una afición nueva. Comparta el descubrimiento con alguien cercano. Esa curiosidad común puede dar lugar a una conversación muy estimulante.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un encuentro familiar puede ayudarle a cerrar una pequeña herida emocional. No busque culpables ni explicaciones perfectas. Mostrarse disponible y cariñoso será suficiente para que una relación algo fría empiece a recuperar cercanía.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Dedique una parte del día a escucharse sin juzgar su estado de ánimo. Algunas emociones solo necesitan tiempo. Hacer una actividad agradable y tranquila le ayudará a despedir la semana con mayor ligereza interior.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si ha habido tensión con la familia, este domingo ofrece una buena ocasión para suavizarla. No vuelva sobre cada detalle de la discusión. Un gesto amable puede reparar mucho más que una larga explicación.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Recuperar el contacto con una amistad antigua puede alegrarle el día. Escriba sin pensarlo demasiado. También tendrá ganas de moverse y salir, así que evite quedarse encerrado si su ánimo le pide aire.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Permitirse expresar lo que siente, incluso si aparece alguna lágrima, será liberador. No lo esconda por orgullo. Después, la calma de casa y la compañía de alguien querido le devolverán estabilidad emocional.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La generosidad será su mejor manera de terminar la semana. Comparta tiempo, no necesariamente dinero. Un gesto espontáneo con alguien que aprecia puede devolverle multiplicada una sensación de conexión, alegría y afecto.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Mire sus relaciones desde el respeto que también se debe a usted mismo. Amar no significa aguantar cualquier cosa. Una conversación tranquila puede servir para reforzar un vínculo y establecer límites más sanos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un cambio de aires le sentará bien, especialmente si puede estar cerca de la naturaleza. Elija buena compañía y evite planes demasiado cargados. En el amor, confíe más en los gestos presentes que en antiguas decepciones.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Deje durante unas horas las preocupaciones materiales y vuelva al presente. La familia, la pareja o una amistad pueden ofrecerle un domingo muy agradable. No intente controlar lo que vendrá; disfrute de lo que tiene delante.