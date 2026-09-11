Marcos Mazzuka, experto en longevidad, sobre los horarios de las comidas y el descanso digestivo: "La noche es para dormir, no para comer"

En España, cenamos más tarde que casi cualquier otro país del mundo, y lo hemos normalizado hasta convertirlo en identidad cultural. Pero la cronobiología lleva años avisando de lo mismo: meter comida en el cuerpo justo cuando este se prepara para apagarse interfiere en la regeneración celular y pasa factura a la longevidad.

La buena noticia es que intervenir en este desajuste no cuesta dinero ni requiere suplementos: basta con acercar la ventana de alimentación al ritmo del sol. Este cambio no solo mejora la digestión, sobre todo libera a órganos clave que necesitan la noche para hacer su trabajo de limpieza y reciclaje.

Así lo ha explicado el experto en longevidad Marcos Mazzuka en una entrevista del pódcast 'Rompiendo el Molde'. "La noche es para dormir, la noche no es para comer", reza su premisa. Un supuesto que, precisamente, choca de frente con la tradición española: "Nunca he visto un país donde se coma tan tarde como en España o se desayune o se cene tan tarde", identifica el especialista.

No somos gatos: por qué tu biología odia la vida nocturna

A diferencia de otras especies, el ser humano está diseñado para funcionar de día. Ni nuestra visión ni nuestro metabolismo se parecen a los de un felino, por ejemplo, por lo que la oscuridad no es nuestro territorio. Nuestro cuerpo es una evidencia clara de esta diferenciación: "No somos cazadores nocturnos, porque si no nuestros ojos podrían ver como los de los felinos", compara el entrevistado.

A partir de las 20.00 o las 22.00, por tanto, el cuerpo empieza a segregar melatonina, la hormona que ordena dormir, y alcanza su pico máximo cerca de la medianoche. El mensaje biológico coincide con el de Mazzuka, y no admite mucha interpretación: la noche es para dormir, no para comer.

Durante las horas de luz, las enzimas digestivas —el ácido clorhídrico, la pepsina— están a pleno rendimiento. Cuando cae el sol, el aparato digestivo echa el cierre. Seguir comiendo después de esa hora es remar directamente contra tu propio ritmo circadiano: "Traten de comerlo en un momento en el cual las enzimas intestinales y estomacales estén activas; no vayan cuando han cerrado la tienda", insiste Mazzuka.

Las 20.30, la hora límite que casi nadie respeta

Cabe recordar que una cena a las 21.00 no se resuelve en veinte minutos; digerirla ocupa unas cuatro horas de trabajo metabólico intenso. En el caso de muchos españoles, ese esfuerzo llega justo cuando "todo tiene que estar en silencio porque entra la melatonina, todo el mundo tiene que estar en posición horizontal a dormir". De ahí que la recomendación sea tan concreta: cenar entre las 20.00 y las 20.30.

Adelantar la cena una hora o dos cambia aspectos cuyos efectos se notan ya al día siguiente: duermes mejor, te levantas sin esa sensación de losa en el estómago y evitas que los restos alimentarios fermenten en el intestino mientras duermes. El mismo entrevistador coincide en esta mejoría cuando sigue un horario de alimentación acorde a las necesidades del cuerpo.

2.600 reacciones por segundo... ¡Y trabajo extra!

Si hay un órgano que sale perdiendo con las cenas tardías, es el hígado. Las células hepáticas trabajan sin descanso a un ritmo difícil de imaginar: "Se realizan 2.600 reacciones químicas por segundo, pero si tú le das además un trabajo extra en horas nocturnas con toneladas de moléculas del intestino, él dirá '¿pero bueno, y entonces qué hago?'".

Buena parte de sus tareas nocturnas son innegociables: recicla hierro y vitamina B12 para fabricar glóbulos rojos y sostiene el sistema inmunitario mientras tú no te enteras de nada.

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¿Qué ocurre si cenas a deshoras? Que el hígado aparca el reciclaje metabólico e inmunológico para atender la avalancha de moléculas que le llega desde el intestino. Regalarle ese descanso nocturno no puede ser lo que permita al organismo autorrepararse y mantener la salud celular a largo plazo.