Javier de Haro, psicólogo infantil: "Enséñale a tu hijo que la envidia le puede ayudar a ser mejor persona"

La envidia es la "tristeza o pesar del bien ajeno", según la definición de la Real Academia Española. Se trata de un concepto que habitualmente tiene una connotación negativa por el malestar interno que suele generar y que puede fomentar la hostilidad hacia otras personas. Y es que es común que cuando una persona sienta envidia de otra, no lo quiera aceptar y, en consecuencia, desee el mal al otro o busque impedir su éxito y perjudicarlo mediante críticas, mofas o un comportamiento agresivo.

Sin embargo, estudios científicos han confirmado que hay dos tipos de envidia, y una de ellas puede impulsar a quien la experimenta a ser mejor persona. A partir de esta premisa, el psicólogo experto en educación, Javier de Haro, ha publicado un vídeo en redes sociales donde explica cómo beneficiarse del sentimiento de envidia; un mensaje sobre todo dirigido a los padres para que puedan enseñar a sus hijos que "la envidia le puede ayudar a ser mejor persona".

"No eres peor persona por sentir envidia"

Las dos versiones de la envidia son, por un lado, una benigna que te impulsa y, por otra parte, una maligna que te frena. Así queda explicado en los estudios del investigador Niels Van de Ven y su equipo en el artículo 'Why Envy Outperforms Admiration', publicados en 2011 en el boletín 'Personality and Social Psychology'.

En la investigación se señala que la envidia benigna bien canalizada puede superar a la admiración, de manera que puede impulsar la motivación de una persona hasta el punto de conseguir una mejora a nivel personal o del propio rendimiento. Asimismo, por mucho que la envidia maligna exista y no se puede evitar sentirla, se puede "entrenar a nuestra mente para que no nos lleve al lado oscuro siguiendo cuatro pasos", explica De Haro.

También, el psicólogo destaca que "no eres peor persona por sentir envidia, pero sí que eres mejor si eres capaz de utilizarla para mejorar en lugar de dejar que te envenene". Según explica, "cuando sientas envidia, es cuando le enseñarás a los hijos cómo afrontar este tipo de situaciones", por lo que "piensa el ejemplo que damos a nuestros hijos en ese tipo de situaciones".

De la envidia tóxica a la benigna

A partir de la investigación de Niels Van de Ven que identifica los dos tipos de envidia, De Haro propone cuatro pasos a seguir para pasar de la tóxica, "la que te envenena y no queremos" a la benigna, "la que te va a ayudar y te impulsa a mejorar".

Cuando sientes envidia, el primer paso es "frenar el 'Qué suerte tiene', y pregúntate cómo ha llegado allí". La reflexión en la que puede desembocar esa pregunta es lo que realmente puede llevar a alguien a ser mejor persona, "porque según los estudios, esa pregunta y lo que respondas es lo que va a decidir si vas al lado oscuro o te va a ayudar a mejorar".

Para el segundo paso, "plantéate si eso que envidias lo necesitas de verdad, o si solo lo quieres, pues no es lo mismo querer que necesitar". La mayoría de las veces, al separar la necesidad del deseo, realmente nos damos cuenta de que con lo que ya tenemos es suficiente para estar bien, y que lo que ha provocado envidia es algo que nunca se habría llegado a plantear como necesidad de no haberlo visto.

Tercer y cuarto paso

En caso de que en el segundo paso se haya identificado la necesidad real, "pasa a la acción preguntándote '¿Qué tres pasos podrías dar ahora mismo, mañana o esta misma semana para acercarte un poco más a esa meta?'. Y es que la ciencia dice que la envidia bien canalizada puede motivarte más que la admiración y ser un gran impulsor de tu rendimiento. En palabras de Van de Ven: 'La ciencia ha comprobado que la envidia bien canalizada puede motivarte incluso más que la mismísima admiración'", aclara el psicólogo.

El último paso para pasar de la envidia tóxica a la benigna es claro y directo: "Ten paciencia y sé constante". Puede parecer sencillo, pero es necesario ponerlo en práctica de verdad, y De Haro lo ejemplifica con su experiencia personal: "Si yo la primera semana que empecé a divulgar me hubiese desanimado porque no me llamaron para ningún congreso, no habría cumplido sueños tan bonitos como estos [sus dos libros]".

Finalmente, el psicólogo concluye con una reflexión dirigida a los adultos: "Sentir envidia no te hace peor persona ni tampoco te define pero sí que dice mucho de ti lo que haces tú con ella, y eso es justo lo que le estás enseñando a tu hijo con tu ejemplo sobre la envidia".