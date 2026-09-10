Magdalena Perelló, cardióloga: "No solo necesitas una dieta sana para proteger tu corazón. Necesitas vínculos sanos"

La nutrición y el deporte son pilares fundamentales para la salud cardiovascular. Cambios en el estilo de vida, como la dieta y el ejercicio físico regular, son hábitos saludables que ayudan a proteger el corazón y las arterias. No obstante, hay otros factores que también son importantes para cuidar tu bienestar, como las relaciones personales.

Así lo explica Magdalena Perelló (Santa Margarida, Mallorca, 1983), autora de 'Corazón sano. Hábitos, alimentación y descanso para una vida larga y saludable' en un vídeo publicado en sus redes sociales (@magdalenaperello_cardiologa).

Según apunta la cardióloga, "no solo necesitas una dieta sana para proteger tu corazón. Necesitas vínculos sanos". A este respecto, la investigadora menciona en su libro la conclusión de un estudio de la Universidad de Harvard sobre la longevidad.

En este caso, los resultados determinaron que "las relaciones profundas alargan la vida". Por este motivo, la doctora incluye el informe del centro educativo en su libro: "El corazón se alimenta de abrazos, conversaciones, amigos que suman. La soledad crónica enferma. La conexión cura", apunta Perelló.

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La especialista en cardiología explica que la enfermedad cardiovascular se ha tratado como un problema de colesterol LDL, hipertensión o diabetes durante años. Sin embargo, alerta de un factor menos tangible y que considera igual de poderoso: "Nuestras relaciones personales".

El estudio de la Universidad de Harvard analizó los datos de más de 700 personas durante 80 años: "Ha llegado a una conclusión tan impactante como sorprendente. El factor más determinante para una vida larga, feliz y saludable no es la genética ni el ejercicio, ni siquiera el dinero o el poder, sino la calidad de nuestras relaciones".

Claves para cuidar la salud cardiovascular. / .

Según la médica, los resultados determinaron que "quienes tenían vínculos fuertes y satisfactorios no solo eran más felices, sino que también sufrían menos enfermedades cardíacas y vivían más". Por lo tanto, es importante cuidar este factor de la rutina diaria para tener una vida más longevidad y saludable.

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Las relaciones sociales de calidad tienen numerosos beneficios para la salud. Hablar con amigos y familiares ayuda a regular el estrés y mejora el estado anímico. Puedes mejorar los vínculos sociales participando en actividades o compartiendo aficiones y pasatiempos. Un estudio publicado en la Harvard Health Publishing citó que los 5 pilares del envejecimiento saludable son: movimiento, nutrición, sueño, gestión del estrés y conexión social.

Fuente: Sport