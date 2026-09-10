El horóscopo de mañana, viernes 11 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 11 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Llega al final de la semana con mucha energía, pero no hace falta gastarla toda. Modere algunos excesos y busque movimiento al aire libre. Por la noche, su pareja agradecerá que esté más presente y menos impaciente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una tarea que no le entusiasma necesita más atención de la que está dedicándole. Termine la semana cumpliendo bien su parte. Después podrá desconectar con la satisfacción de no haber dejado asuntos mal resueltos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El deseo de aprender puede llevarle a descubrir un curso, una lectura o una persona estimulante. Alimentar esa curiosidad le sentará bien. Además, una idea nueva puede resultarle útil más adelante en su actividad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tiene opciones para crecer, pero primero deberá confiar un poco más en usted mismo. No confunda prudencia con miedo. Un paso moderado y bien pensado puede ser suficiente para empezar a desbloquear una situación.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Dejar de perseguir una respuesta sentimental puede producir justo el efecto contrario y hacerle más atractivo. Céntrese en estar bien con usted. Una invitación inesperada puede darle una noche más divertida de lo previsto.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Antes de terminar la jornada, deje bien ordenada la información de una tarea importante. Ser meticuloso evitará que alguien confunda responsabilidades o méritos. Después cierre mentalmente el ordenador y no cargue esas preocupaciones durante el fin de semana.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Las expectativas sentimentales pueden estar un poco demasiado altas. En lugar de comparar su relación con un ideal, mire qué funciona realmente. Una conversación sincera permitirá saber si ambos quieren avanzar en la misma dirección.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Recibirá un gesto de reconocimiento que puede cerrar la semana con buen sabor de boca. Acéptelo sin falsa modestia. A partir de la tarde, cambie de ritmo y prepárese para darle al cuerpo el descanso que reclama.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hacer algo útil por otra persona le dará más satisfacción de la esperada. Una amistad también puede necesitarle. No hace falta solucionarle la vida; escuchar con interés ya será una forma valiosa de ayudar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una amistad de muchos años puede mostrarle una cara especialmente cariñosa. No descarte que existan sentimientos distintos de los habituales. Sea receptivo, pero deje que la situación avance sin ponerle etiquetas demasiado pronto.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una preocupación relacionada con el pasado empezará a perder fuerza. No necesita comprender cada detalle para pasar página. Aceptar que algunas respuestas no llegarán le dejará espacio mental para interesarse por cosas nuevas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hablar con su pareja sobre planes compartidos puede devolver ilusión a la relación. Evite convertir la conversación en una lista de problemas. Recordar qué les une será tan importante como decidir aquello que desean cambiar.