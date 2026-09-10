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Trabajo

Abigail, una argentina que trabaja en Tokio y aprendió japonés con canciones: "Ganaba 4 millones de yenes al año y gastaba 1 en alquiler y otro en gastos"

La creadora de Colores de Japón cuenta cómo organizaba su salario en Tokio, cuánto podía ahorrar y por qué advierte que Japón ya no es siempre el paraíso económico que muchos imaginan

Maria Peñascal comparte en redes su camino hasta Tokio y se consolida como creadora de contenido sobre Japón: "La vuelta no fue nada fácil"

Abigail, una joven que trabaja en Tokio y aprendió japonés con canciones: “Ganaba 4 millones de yenes al año y gastaba 1 en alquiler y otro en gastos”

Abigail, una joven que trabaja en Tokio y aprendió japonés con canciones: “Ganaba 4 millones de yenes al año y gastaba 1 en alquiler y otro en gastos” / Europa Press

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Patricia Páramo

Patricia Páramo

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Vivir en Japón sigue siendo el sueño de muchas personas fascinadas por su cultura, su seguridad, su tecnología, su gastronomía o su forma de vida. Pero detrás de la imagen de país ordenado, moderno y lleno de oportunidades también hay una pregunta muy concreta que cada vez interesa más a quienes se plantean emigrar: cuánto se gana, cuánto se gasta y si realmente se puede ahorrar trabajando allí.

Esa curiosidad se ha multiplicado en redes sociales, donde cada vez más creadores cuentan su experiencia lejos de casa con cifras, ejemplos y advertencias. No hablan solo de monumentos, trenes o comida callejera, sino de alquileres, salarios, jornadas laborales, idioma, estabilidad y coste de vida. Y ahí es donde historias como la de Abigail, una argentina instalada en Tokio, conectan con miles de personas que quieren saber cómo es vivir y trabajar en Japón de verdad.

Abigail en Tokio

Abigail Cervilla es la creadora de Colores de Japón, un proyecto en el que comparte su vida en Tokio, sus experiencias estudiando y trabajando en el país y contenidos sobre cultura japonesa. En su propia web se presenta como “una chica Argentina que vive en Tokio” y cuenta que estudia japonés desde los 14 años, además de haber creado el blog para compartir sus experiencias en Japón. También tiene una sección dedicada a sus covers de canciones en japonés, una pista clara de cómo el idioma y la música forman parte de su historia personal con el país.

En uno de sus vídeos, Abigail habla de su etapa trabajando en relación de dependencia y puso cifras a una de las grandes dudas de quienes sueñan con mudarse a Japón. Según contó, en sus primeros años llegó a ganar alrededor de 4 millones de yenes al año. La frase resume muy bien el equilibrio económico de aquella etapa: “Al inicio ganaba 4 millones de yenes al año pero gastaba 1 millón en alquiler, otro millón en gastos y el resto lo ahorraba”, explicó al detallar cómo distribuía sus ingresos entre vivienda, vida diaria y ahorro.

La clave, según su relato, no estaba solo en el sueldo, sino en cómo vivía y con quién compartía gastos. Abigail explicó que trabajaba en Tokio, donde los salarios suelen ser más altos porque los alquileres también lo son, y que compartir vivienda con quien entonces era su novio y hoy es su marido le ayudaba a reducir una de las cargas más importantes. Cuando vivía sola, reconoció que la situación era mucho más complicada y que podía llegar a gastar prácticamente todo lo que ganaba.

Sueldos

Su testimonio también desmonta una idea muy extendida: que Japón garantiza automáticamente progreso económico. Abigail sostiene que los sueldos japoneses han perdido atractivo en comparación con el aumento del coste de vida y que el sistema laboral tradicional ya no funciona igual para las nuevas generaciones. Según relató, antes existía una relación casi de protección entre empresa y empleado, pero ahora los salarios no siempre crecen al ritmo que necesitan los trabajadores y muchos jóvenes cambian de compañía para lograr mejores condiciones.

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Otro punto que destaca es la diferencia entre llegar a Japón por una experiencia personal o cultural y hacerlo únicamente por dinero. Abigail aclara que su caso no representa a todos los extranjeros: los ingresos dependen del sector, la formación, la experiencia y el nivel de japonés. También advierte de que, para quienes viajan con una Working Holiday, Japón quizá no sea la mejor elección si el objetivo principal es ahorrar, y menciona que otros destinos como Australia o Canadá pueden ofrecer más margen económico. Aun así, ella valora la seguridad, el transporte público y la estabilidad cotidiana como razones importantes para haberse quedado.

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Fuente: Información

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