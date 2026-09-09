Mascotas
Manuel, adiestrador canino: "Si tu perro hace esto cuando llegas a casa, está intentando decirte algo"
Un adiestrador explica qué puede significar que el animal estire las patas delanteras, levante el trasero y mantenga la cola arriba al recibirte
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Claudio Torres
Los perros tienen muchas formas de comunicarse con las personas, aunque no siempre somos capaces de interpretar correctamente lo que quieren decir. Un movimiento de la cola, la posición de las orejas o incluso la manera en la que se colocan frente a nosotros puede transmitir información. Entre todos estos comportamientos hay uno especialmente llamativo que puede aparecer cuando el animal recibe a su dueño después de varias horas separado de él.
Se trata de una postura que muchos propietarios habrán visto en alguna ocasión: el perro coloca las patas delanteras hacia delante, baja la parte delantera de su cuerpo, mantiene el trasero elevado y suele levantar la cola. A simple vista puede parecer que simplemente se está desperezando después de haber estado tumbado, pero el contexto en el que aparece puede ser importante para entender qué está intentando comunicar.
Manuel, responsable del canal de YouTube "Adiestramiento Canine-Service", ha explicado el significado de este comportamiento en uno de sus vídeos. El creador de contenido, especializado en educación y comportamiento canino, señala que muchas personas interpretan esta postura como un simple estiramiento, cuando en determinadas situaciones puede tener una función comunicativa mucho más clara.
El gesto se conoce habitualmente como "play bow", que podría traducirse como "reverencia de juego". Es una posición muy característica de los perros que consiste en mantener la parte trasera del cuerpo elevada mientras las patas delanteras permanecen estiradas o apoyadas en el suelo. Es una señal que los animales utilizan especialmente durante las interacciones sociales.
Uno de los contextos en los que puede aparecer es precisamente el momento en el que una persona regresa a casa. Si el perro adopta esta postura justo después de ver a su dueño, puede estar expresando excitación y predisposición a interactuar. No se trataría necesariamente de un simple movimiento para estirar los músculos, sino de una manera de iniciar o reforzar el contacto.
Manuel destaca que este comportamiento puede interpretarse como una especie de saludo. En el vídeo explica que, cuando el animal realiza ese gesto al reencontrarse con su dueño, "no es casualidad", y lo relaciona con la emoción que experimenta después de haber pasado tiempo separado de esa persona.
Eso sí, el significado del "play bow" no debe entenderse de forma literal como si el perro estuviera pronunciando una frase concreta. Los perros utilizan esta postura principalmente para comunicar que quieren interactuar y que la situación es amistosa, especialmente cuando se encuentran excitados o quieren comenzar un juego. El contexto y el resto de su lenguaje corporal son fundamentales para saber qué está intentando transmitir.
Por este motivo, si un perro recibe a su dueño de esta manera, una buena respuesta puede ser prestarle atención durante unos instantes. Una caricia, unas palabras o simplemente interactuar con él pueden servir para reforzar ese momento de conexión. No hace falta realizar nada especial: basta con reconocer que el animal está intentando comunicarse.
Este tipo de comportamientos demuestra que el lenguaje de los perros es mucho más amplio de lo que puede parecer. Aunque no puedan comunicarse mediante palabras como hacemos los humanos, utilizan continuamente posturas, movimientos, expresiones y sonidos para transmitir su estado de ánimo y sus intenciones. Aprender a reconocer estas señales puede ayudar también a mejorar la relación entre el animal y su familia.
Por tanto, la próxima vez que llegues a casa y tu perro adopte esa característica postura con las patas delanteras extendidas y el trasero levantado, fíjate en el contexto antes de asumir que simplemente se está estirando. Si además mueve la cola, busca tu atención y muestra una actitud relajada y juguetona, probablemente está expresando alegría y ganas de interactuar contigo. Una pequeña señal que, para el animal, puede ser una forma importante de decirte que está encantado de volver a verte.
Fuente: Sport
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