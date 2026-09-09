El horóscopo de mañana, jueves 10 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 10 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Termine la semana laboral con una mirada más práctica. Si alguna sociedad o acuerdo ha dejado de tener sentido, prepare una conversación clara. Sus ideas estarán especialmente ordenadas y eso también lo ayudará a decidir qué desea sentimentalmente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una oferta económica puede volver a ponerlo ante una tentación importante. No confunda una gran promesa con una buena oportunidad. En el trabajo, recuperar interés y cuidar los detalles evitará que otros cuestionen su compromiso.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una decisión profesional puede abrirle un entorno más agradable y estimulante. Valore el conjunto y no solo las incomodidades iniciales. En el amor, tras una conversación con alguien del pasado sabrá mejor qué desea conservar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No permita que la competencia le haga perder su estilo. Trabajar con constancia será suficiente para dejar claro su valor. En el terreno económico, un poco más de ambición bien medida puede ayudarlo a seguir avanzando.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un imprevisto económico pedirá cabeza fría y una decisión pensada. Evite reaccionar solo por nervios. Profesionalmente, los cambios pueden acabar ofreciéndole más motivación. En el amor, centrarse menos en encontrar pareja le dará mayor tranquilidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un tema sentimental puede darle una sorpresa agradable si baja un poco las defensas. En el trabajo, sea firme a la hora de defender su aportación. En casa, evite trasladar el mal humor acumulado durante el día.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Pedir ayuda ante un problema económico no significa perder el control, sino actuar con inteligencia. Una propuesta profesional puede mejorar sus ingresos. En el amor, piense si sigue esperando un cambio que la otra persona no desea hacer.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una decisión económica necesita mayor determinación. Si para crecer debe compartir responsabilidades, valórelo seriamente. En el trabajo, no pierda energía con provocaciones. Su mejor argumento será mantener la profesionalidad y ofrecer buenos resultados.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Revise con mucho cuidado cualquier propuesta de financiación o inversión. Si algo no le inspira confianza, no se precipite. En el trabajo, empezar a mirar otras opciones puede devolverle el entusiasmo que últimamente estaba echando de menos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una propuesta económica puede merecer más atención de la que le ha dado hasta ahora. Infórmese antes de dejarla escapar. Profesionalmente, este es un buen momento para defender una petición. En el amor, esté más presente.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una herramienta nueva o una forma diferente de organizar una actividad puede facilitarle mucho las cosas. Aceptar cambios será importante. En el terreno profesional, una oferta más exigente puede darle el estímulo que lleva tiempo necesitando.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las ideas empezarán a ser más concretas y sabrá mejor qué necesita corregir en un plan económico. Aproveche esa claridad. En el trabajo, aprender de una persona exigente pero justa puede resultarle especialmente útil estos días.