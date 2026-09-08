El horóscopo de mañana, miércoles 9 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, miércoles 9 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si una colaboración ya no funciona como antes, será mejor hablar con claridad que prolongar la incomodidad. Mantenga un tono respetuoso. En el trabajo, una noticia puede renovar su ánimo y dar sentido a sus esfuerzos recientes.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No haga las cosas de cualquier manera solo porque una tarea no le entusiasma. Algo de disciplina evitará problemas. En el amor, escuchar sin preparar su respuesta mientras habla la otra persona puede cambiar mucho el ambiente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un cambio profesional puede implicar desplazamientos, reorganización o incluso un nuevo entorno. No lo rechace automáticamente. Una conversación con alguien del pasado puede aclarar viejos malentendidos, pero no lo obliga a retomar ninguna historia.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el trabajo, sea discreto con sus planes y mantenga una actitud constante. No hace falta desconfiar de todos, pero sí proteger bien lo que hace. Un amigo puede aportarle una perspectiva valiosa sobre un asunto emocional.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede recibir una noticia que confirme que los cambios profesionales no son tan negativos como había imaginado. Deles una oportunidad. En el terreno personal, dejar de buscar constantemente una relación puede hacer que se sienta más ligero.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Vigile especialmente cómo comunica sus avances profesionales. Ser claro evitará que otros se atribuyan méritos que son suyos. En casa, mida sus palabras si surge una discusión familiar y no hable solo para descargar tensión.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un problema nuevo no significa que todo esté saliendo mal. Busque a alguien que conozca bien el tema. En el trabajo, una oferta o colaboración puede resultar interesante. En el amor, no decida desde el desencanto del momento.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Algunas tensiones con compañeros pueden crecer si responde a cada provocación. Mantenga la distancia y no alimente rumores. En cuestiones económicas, una alianza bien elegida puede darle el impulso que necesita para continuar avanzando.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede ver más claro qué tipo de cambio profesional necesita. No hace falta resolverlo todo esta semana; empiece explorando opciones. En el amor, un reencuentro o reconciliación tendrá más posibilidades si abandona antiguos reproches.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una conversación con un superior puede ir mejor de lo que espera si plantea sus necesidades con seguridad. En el dinero, no desprecie una decisión por parecer pequeña. Algunas consecuencias pueden ser más importantes de lo que imagina.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El deseo de crecer profesionalmente puede pesar más que la comodidad del lugar conocido. No tenga miedo de explorar. En el amor, una decepción no debe llevarlo a pensar que todas las relaciones terminarán de la misma manera.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una persona con experiencia puede ayudarlo a ver por qué un plan económico no ofrece los resultados previstos. Escuche sin ponerse a la defensiva. En pareja, un pequeño cambio de rutina puede mejorar mucho la convivencia.