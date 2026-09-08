Fernando Fabiani, médico de familia: "Ya solo fumar dos o tres cigarrillos al día te da aproximadamente la mitad de riesgo de sufrir un infarto que fumarte el paquete completo"

En España, un 25% de los adultos mayores de 18 años son fumadores, según los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, recogidos por Statista Key Market. Por lo tanto, se estima que hay 10,6 millones de fumadores en nuestro país, un 9% menos que en la última década.

Hoy en día hay muchas razones para dejar el tabaco. No obstante, la más importante es que fumar puede aumentar los riesgos de sufrir varias enfermedades. A pesar de los beneficios, muchos fumadores tienen dificultades para abandonar este hábito.

De hecho, la mayoría de personas que dejaron de fumar hicieron por lo menos un intento anteriormente. En este contexto, el médico de familia Fernando Fabiani ha explicado en La Vanguardia cómo reacciona el cuerpo humano al dejar el tabaco, casi desde el primer instante.

Archivo - Cigarros de tabaco. / EUROPA PRESS - Archivo

"Es brutal porque hay efectos prácticamente inmediatos", explica el divulgador. En declaraciones al citado medio, Fabiani resalta que "a los 20 minutos, la presión arterial y el pulso vuelven a la normalidad". El autor de 'La salud enferma' comenta que el monóxido de carbono presente en la sangre empieza a disminuir ocho horas después del último cigarro.

Después de las primeras 24 sin fumar, se reduce el riesgo cardiovascular. A partir de las 48 horas, comienzan el resto de beneficios como recuperar el olfato y el gusto, además de eliminar los restos de nicotina. "A los tres días empiezas a notar que respiras mejor, tienes un poquito más de energía y menos cansancio", afirma el médico.

Durante la entrevista, el doctor Fabiani señala que los beneficios se acumulan durante meses e incluso años. Con el paso del tiempo, mejora la función pulmonar y la circulación. De hecho, se reducen síntomas como la tos o la sensación de ahogo.

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo para desarollar cáncer de laringe / Freepik

A este respecto, una de las disculpas que más escucha Fabiani es que después de varios años fumando, dejar el tabaco no supone ningún cambio. "Cualquier excusa es buena si quieres seguir fumando y esa es una de tantas que mucha gente compra", advierte el profesional de la salud.

El especialista afirma que "da igual que tengas 40, 60 o 70 años", dejar de fumar supone un beneficio prácticamente inmediato para el organismo, reduciendo el riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. "El cuerpo humano es una máquina de regeneración asombrosa cuando le quitas el agente agresor", insiste Fabiani.

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Por último, el médico avisa que "fumar poco no es fumar seguro". "El corazón no sabe de matemáticas, por lo que pequeñas cantidades de tabaco siguen generando un alto riesgo", explica el doctor al citado medio. Por lo tanto, una cantidad mínima ya supone un riesgo considerable: "Ya solo fumar dos o tres cigarrillos al día te da aproximadamente la mitad del riesgo de sufrir un infarto que fumarte el paquete completo".

Fuente: Sport