Adiós a las ratas en el jardín: las tres plantas aromáticas que recomiendan los expertos

Encontrarse una rata en el jardín o descubrir agujeros en la tierra puede resultar molesto y hasta perjudicial para plantas, mascotas y personas. Los huertos y jardines, especialmente en las ciudades, ofrecen a estos roedores prácticamente todo lo que necesitan; comida, agua y refugio.

Denver Urban Gardens, una organización estadounidense de huertos comunitarios, da una serie de consejos para combatir su presencia sin tener que recurrir a productos tóxicos. La clave, exponen, está en hacer que el jardín deje de resultarles atractivo.

El compost puede convertirse en un refugio perfecto

Uno de los primeros puntos que hay que vigilar es el compost. Los restos de frutas y verduras pueden no ser suficientes por sí solos para mantener una colonia, pero la situación cambia cuando aparecen restos de comida, carne, cereales, aceites o grasas.

Además de alimento, una pila de compost puede proporcionar calor durante los meses fríos. Por eso, la recomendación es mantenerlo bien controlado, removerlo regularmente y utilizar recipientes resistentes, preferiblemente de plástico duro o metal y con una tapa que cierre correctamente.

Algo parecido sucede con la basura. Las bolsas dejadas cerca del jardín pueden convertirse en una fuente de comida constante. También hay que vigilar los restos que quedan después de comer al aire libre.

No dejar comida en el exterior

Dejar comida en el exterior para perros, gatos, gallinas, conejos o pájaros también puede atraer involuntariamente a las ratas.

Incluso los excrementos de algunos animales pueden servirles como fuente de alimento. Denver Urban Gardens advierte además de que alimentar a gatos callejeros con la intención de acabar con las ratas no suele resolver el problema, debido a la rapidez con la que estos roedores se reproducen.

Por este motivo, una de las medidas más sencillas consiste en retirar cada día los restos de comida y los excrementos y almacenar los alimentos para animales en recipientes a prueba de roedores.

La vegetación también importa

Las ratas buscan lugares donde puedan desplazarse y esconderse sin quedar expuestas a los depredadores. La hierba alta, las malas hierbas, la hiedra o las acumulaciones de madera y piedras pueden convertirse en refugios perfectos.

Entre las recomendaciones está mantener la vegetación a unos 45 centímetros de los edificios, retirar hiedras y enredaderas de paredes y árboles y evitar que las ramas entren en contacto con las construcciones, ya que los animales pueden utilizarlas como puente.

Cuanto más despejado y ordenado esté el jardín, menos posibilidades tendrán de encontrar escondites.

Menta, lavanda o ajo

También existen métodos naturales destinados a incomodar a estos animales. Denver Urban Gardens menciona plantas de olor intenso como la menta, la lavanda o el ajo, que pueden colocarse alrededor del perímetro.

Otro recurso es el aceite de abeto balsámico aplicado sobre materiales como serrín, especialmente cuando los animales se han instalado debajo de un cobertizo.

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La organización de jardineros recomienda, eso sí, desconfiar de los dispositivos ultrasónicos que prometen ahuyentar a las ratas, ya que señala que no existen pruebas científicas que demuestren su eficacia. La prevención, en definitiva, resulta mucho más sencilla: eliminar comida y agua disponibles, retirar fruta caída, controlar el compost, cortar las malas hierbas y evitar acumulaciones de objetos.