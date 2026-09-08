Fabio Belnome, el catalán que está recorriendo la carretera nacional más larga del mundo en un Fiat Marea del 1998: "Fuera de Europa, la ITV no sirve para nada, y menos mal, porque la tengo caducada desde marzo"

Fabio Belnome es un creador de contenido catalán conocido como Volata di Peluca en redes sociales, donde comparte sus viajes y aventuras al volante. Su particularidad es que no lo hace con un vehículo preparado para grandes expediciones, sino con un Fiat Marea de 1998 que compró de segunda mano por apenas 900 euros. El coche se ha convertido en el protagonista de sus vídeos después de acompañarle primero hasta Cabo Norte, en Noruega, y posteriormente en su viaje desde Barcelona hasta Japón, una ruta de unos 25.000 kilómetros a través de 22 países.

La aventura no terminó, sin embargo, en territorio nipón. Belnome utilizó de nuevo el mismo Marea para recorrer la ruta Panamericana desde Alaska hasta la Patagonia, acumulando unos 50.000 kilómetros en 200 días entre sus diferentes viajes. Ahora, después de regresar a Barcelona y dejar el vehículo en Chile, el creador ha iniciado una nueva etapa de su particular vuelta al mundo: recorrer Australia de punta a punta.

Punto de salida: Sídney

El reto ha comenzado en Sídney, desde donde Belnome pretende recorrer la Highway 1, la carretera nacional que rodea Australia: "Voy a conducir entera la carretera más larga del mundo, que se encuentra en Australia, con este Fiat Marea de 900 euros, traído desde España", explica el creador en el vídeo con el que presenta esta nueva aventura. Cabe subrayar que el récord que ostenta esta vía es el de carretera nacional más larga, aunque hay otras que recorren distancias mayores a través de varios países.

El coche llegó a Australia después de pasar dos meses dentro de un contenedor desde Chile. A lo largo del trayecto atravesó el canal de Panamá, pasó por Estados Unidos y Ecuador y, finalmente, llegó a Sídney, donde permaneció un mes en cuarentena después de que las autoridades hallaran tierra detrás del motor y exigieran su desinfección.

Pasar por los seis estados australianos

Belnome calcula que completará unos 22.000 kilómetros durante los cuatro meses que durará esta nueva aventura. Su recorrido parte de Sídney hacia el sur, dirección a Melbourne y los Alpes australianos, antes de cruzar en ferry hasta Tasmania. Después, regresará al continente para continuar hacia Perth y recorrer la costa oeste hasta Darwin.

Desde allí atravesará Australia por el centro para visitar Uluru y, posteriormente, volverá hacia la costa este, pasando por Cairns y recorriendo la zona más poblada del país hasta regresar finalmente al punto de salida. El plan contempla recorrer los seis estados y los dos territorios australianos antes de embarcar con el coche rumbo a Nueva Zelanda.

Problemas con la ITV

La distancia y las condiciones del recorrido han obligado a preparar el automóvil para convertirse en una auténtica casa sobre ruedas. "Durante los 4 meses que dure el viaje, este coche va a ser mi casa y esta va a ser mi cama", cuenta Belnome. Entre el equipamiento que ha añadido se encuentra un depósito adicional de gasolina de 20 litros, necesario para afrontar zonas en las que, según explica, puede estar "300 o 400 km sin encontrarte una gasolinera".

El coche llega a esta nueva aventura con 327.000 kilómetros acumulados y algún que otro asunto pendiente. Y es que, tal como reconoce Belnome, su coche tiene la ITV española caducada desde marzo, aunque al encontrarse fuera de Europa no puede renovarla. "Fuera de Europa, la ITV no sirve para nada, y menos mal, porque la tengo caducada desde marzo", señala.

Una primera mala noche

La primera jornada de la ruta ya ha dejado claro que el viaje no va a ser sencillo. Belnome despertó en Bondi Beach, en Sídney, después de una noche especialmente mala debido a un problema con su lecho. "Siempre las primeras noches suelo dormir muy mal, pero esta ha sido especialmente mal porque la cama está petada", explica.

El problema comenzó ya en Chile, donde había detectado que el colchón perdía aire. Al llegar a Australia, descubrió además que el inflador eléctrico que había llevado desde España estaba roto, por lo que tuvo que hacerlo manualmente. "Tuve que inflar la cama a pulmón y se infló, pues imagínate, a la mitad", relata. Durante la madrugada terminó despertándose porque estaba "durmiendo literalmente en el suelo".

Primer día en la carretera

Después de levantarse, su primera misión fue buscar un café y conseguir un inflador nuevo. Al tratarse del primer día, había previsto hacer un recorrido corto de unas tres horas hasta Jervis Bay, al sur de Sídney, pero la salida de la ciudad acabó complicándose más de lo previsto.

"Después de estar conduciendo prácticamente todo el día, además porque me he perdido tres o cuatro veces, las carreteras saliendo de Sídney son un caos tremendo", cuenta. A las dificultades para orientarse se sumó la parada necesaria para comprar el nuevo inflador y el hecho de que en Australia todavía es invierno, por lo que anochece antes.

Antes de abandonar la ciudad, el catalán también intentó grabar frente a un edificio emblemático como la Ópera de Sídney, aunque un miembro de seguridad terminó echándole del lugar al no disponer de permiso para permanecer grabando allí durante tanto tiempo.

La tradición del McDonald's

Finalmente, al llegar a Jervis Bay encontró numerosas señales que prohibían acampar. Para evitar problemas durante su primera noche, decidió continuar hasta Dolphin Point, el siguiente pueblo. "Como es la primera noche, prefiero empezar bien el viaje, que no me despierte nadie a medianoche", explica.

El primer día también mantuvo una de las tradiciones de sus anteriores aventuras: comer en McDonald's. "Uno de los clásicos de esta serie del Marea por el mundo es que el primer día de viaje, sí o sí, la comida del día es en un McDonald's", cuenta Belnome.

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Así ha comenzado la nueva aventura de un creador de contenido que ha convertido un Fiat Marea de 900 euros en su compañero de viaje y en su casa. Tras llegar desde Chile hasta Australia, el vehículo afronta ahora miles de kilómetros por carreteras australianas antes de poner rumbo, una vez finalizada la ruta, a Nueva Zelanda.