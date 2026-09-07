Los psicólogos coinciden: no existe un 'gen de la personalidad' que determine cómo es el carácter de una persona

¿Hasta qué punto nuestros genes determinan nuestra forma de ser? La personalidad es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales y, aunque durante años se ha investigado qué parte de nuestras diferencias individuales puede atribuirse al ADN, la respuesta está lejos de ser sencilla. Ser más sociable, responsable, ansioso o abierto a nuevas experiencias no depende de una única característica genética, sino de la interacción de una enorme cantidad de pequeñas influencias.

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista científica 'Nature', basado en datos de más de un millón de personas, ofrece una de las investigaciones más amplias realizadas hasta la fecha sobre la relación entre genética y personalidad y refuerza precisamente esta idea.

El trabajo analiza datos de entre 611.037 y 1,14 millones de participantes procedentes de 46 cohortes para estudiar la relación entre las variantes genéticas y los llamados cinco grandes rasgos de personalidad o 'Big Five', por su traducción en inglés. Los investigadores han identificado 1.260 variantes genéticas asociadas a estos cinco rasgos, de las cuales 824 no habían sido relacionadas anteriormente con la personalidad. El tamaño de la muestra supone un salto importante respecto a investigaciones anteriores y permite ampliar considerablemente el conocimiento sobre la arquitectura genética de la personalidad.

¿Qué son los 'Big Five'?

Los cinco rasgos analizados son los que forman el conocido modelo 'Big Five', uno de los principales modelos utilizados para describir la personalidad, que fue desarrollado por varios investigadores a lo largo del siglo XX. La extraversión hace referencia a características como la sociabilidad, la asertividad y el nivel de energía; las personas con puntuaciones más altas tienden a buscar más la interacción social y la estimulación. La amabilidad está relacionada con la compasión, la confianza, la cooperación y el respeto hacia los demás. La responsabilidad engloba aspectos como la organización, la autodisciplina, la productividad y el sentido del deber.

El cuarto rasgo es el neuroticismo, relacionado con la tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad, tristeza o preocupación y con una mayor volatilidad emocional. Por último, la apertura a la experiencia comprende características como la curiosidad, la imaginación, la creatividad y la sensibilidad estética.

Estos cinco rasgos no funcionan como categorías cerradas: las personas se sitúan en distintos puntos de cada dimensión y pueden presentar combinaciones muy diferentes.

El estudio demuestra que todos ellos tienen una importante complejidad genética. Los investigadores identificaron 258 variantes asociadas con la extraversión, 39 con la amabilidad, 131 con la responsabilidad, 706 con el neuroticismo y 126 con la apertura a la experiencia. En total, son 1.260 asociaciones, aunque 824 de ellas son nuevas respecto a investigaciones anteriores.

Miles de variantes

El elevado número de variantes identificadas no significa que la genética pueda utilizarse para determinar cómo será una persona. De hecho, una de las principales conclusiones del trabajo apunta precisamente al lado contrario: cada variante tiene un efecto individual extremadamente pequeño. La personalidad presenta lo que los investigadores denominan una arquitectura genética altamente poligénica, es decir, intervienen miles de variantes diferentes en lugar de un número reducido de genes con grandes efectos.

El estudio calcula que, de media, existen unas 16.180 variantes comunes independientes asociadas con cada uno de los rasgos de personalidad. En el caso de la extraversión, por ejemplo, el efecto mediano de las variantes identificadas equivale a apenas 0,009 desviaciones estándar por alelo (cada una de las formas alternativas o variantes que puede adoptar un mismo gen). Los investigadores aclaran, por lo tanto, que una única variante asociada con una mayor extraversión apenas supondría pasar de 50% al 50,35% en este rasgo. De esta forma, su efecto es prácticamente imperceptible de forma aislada.

Las variantes genéticas comunes identificadas en el estudio explican entre el 4,8% y el 9,3% de la variación observada en los cinco rasgos de personalidad. Cuando los investigadores tienen en cuenta la fiabilidad con la que se miden estos rasgos, las estimaciones ascienden hasta entre el 9,3% y el 13,3%. Esto significa que la genética contribuye a las diferencias individuales, pero está muy lejos de explicar por sí sola por qué una persona tiene una determinada personalidad.

La importancia del entorno

Precisamente por eso, los investigadores distinguen entre influencia genética y determinación genética. Que la personalidad tenga un componente hereditario no significa que esté predeterminada desde el nacimiento. El estudio recuerda que las estimaciones obtenidas a partir de variantes genéticas comunes son inferiores a las estimaciones de heredabilidad del 40% al 60% obtenidas mediante estudios de gemelos y familias y otros métodos moleculares. Los autores señalan a su vez que estos métodos coinciden en que la personalidad está sustancialmente influida por el entorno.

El equipo quiso comprobar además hasta qué punto el ambiente familiar compartido podía explicar algunas de las asociaciones encontradas. Para ello, realizaron análisis dentro de familias, utilizando datos de hasta 50.725 participantes. Los resultados ofrecieron pocas evidencias de que el entorno familiar común estuviera modificando de forma notable las asociaciones genéticas relacionadas con la personalidad. Según los investigadores, estas asociaciones están mínimamente condicionadas por el ambiente familiar compartido.

La salud también influye

La investigación no se limita a estudiar cómo se relacionan los genes con los cinco grandes rasgos, sino que analiza también sus asociaciones con diferentes comportamientos y resultados relacionados con la salud. Los investigadores encuentran vínculos genéticos entre determinados rasgos de personalidad y aspectos como el consumo de sustancias, la práctica deportiva, la alimentación, la salud física y mental o los ingresos hospitalarios.

La responsabilidad, por ejemplo, aparece relacionada genéticamente con un menor consumo de sustancias, una mayor frecuencia de actividad deportiva y una mayor preferencia por alimentos bajos en calorías. También presenta asociaciones con un menor índice de masa corporal, menos ingresos hospitalarios y un envejecimiento más saludable.

El neuroticismo, en cambio, muestra asociaciones genéticas con diferentes tipos de psicopatología y especialmente con los llamados trastornos internalizantes, que incluyen problemas relacionados con la ansiedad y la depresión. La extraversión aparece asociada genéticamente con un menor riesgo de trastornos internalizantes, aunque también con un mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo.

Los investigadores utilizaron además un análisis de aleatorización mendeliana, un método epidemiológico que usa variantes genéticas para evaluar si un factor de riesgo causa una enfermedad en estudios observacionales, para explorar si algunas de estas relaciones podían ser causales. Encontraron 33 asociaciones potencialmente causales, aunque los propios autores advierten de que estas relaciones deberán estudiarse con otros métodos y datos antes de poder establecer conclusiones definitivas sobre causalidad.

No existe un "gen de la personalidad"

Los resultados alejan así la idea de que exista un supuesto "gen de la personalidad" capaz de explicar por sí solo cómo es una persona. La genética participa en la construcción de nuestros rasgos, pero lo hace mediante una combinación de miles de variantes, cada una con un efecto muy pequeño. A esto se suman el entorno, las experiencias individuales y las interacciones entre los factores genéticos y ambientales.

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El estudio muestra que la personalidad tiene una arquitectura genética compleja, distribuida y altamente poligénica. Conocer una determinada variante del ADN no permite saber si alguien será extrovertido, responsable, amable, neurótico o abierto a nuevas experiencias. Para entender quiénes somos no basta, por tanto, con mirar nuestros genes: la personalidad surge de la suma de muchas pequeñas influencias y de la interacción de estas con el entorno a lo largo de la vida.