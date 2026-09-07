El horóscopo de mañana, martes 8 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 8 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Las ideas fluirán con más facilidad y podrá encontrar una salida a un tema que lo tenía atascado. Aproveche esa claridad en asuntos profesionales. En el amor, no tome decisiones importantes desde la rabia o la decepción.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Concentrarse en una tarea concreta lo ayudará a dejar de pensar durante unas horas en problemas sentimentales. Después, hable con serenidad. En temas económicos, desconfíe de promesas excesivas y compruebe la información antes de aceptar nada.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación relacionada con una sociedad o un acuerdo puede poner sobre la mesa diferencias antiguas. Sea práctico. En el trabajo, una propuesta exigente puede compensar si al mismo tiempo le ofrece crecimiento personal.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Defienda lo que ha hecho bien sin entrar a criticar a nadie. Esa actitud le dará más fuerza ante personas competitivas. En temas económicos, superar el miedo a crecer puede abrir posibilidades que hasta ahora descartaba demasiado rápido.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una decisión económica necesita serenidad. No resuelva un imprevisto simplemente porque desea quitárselo de encima. En el trabajo, mantenga una actitud abierta ante los cambios. Personalmente, una actividad física le ayudará a reducir la tensión.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una persona puede mostrarle un interés que hasta ahora no había sido evidente. Deje que la situación avance con naturalidad. Profesionalmente, sea meticuloso con documentos, mensajes y resultados para que quede clara su aportación.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una posibilidad de ingresos adicionales puede empezar a tomar forma. Valore si encaja con su ritmo antes de comprometerse. En el amor, no intente que una relación real se ajuste a una idea perfecta que quizá no existe.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Puede llegar el momento de decidir si necesita apoyo externo para hacer crecer una actividad económica. No lo retrase por orgullo. En el amor, recuperar la confianza en usted mismo es más importante que conseguir la aprobación ajena.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No acepte una propuesta económica solo porque promete facilidad o dinero rápido. Revisar las condiciones será esencial. Profesionalmente, piense qué cambios necesita para sentirse más motivado y cómo puede empezar a prepararlos con sensatez.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una oportunidad económica puede exigirle dejar de dar tantas vueltas a una decisión. Infórmese y después confíe más en su criterio. En el amor, compense una etapa de poca atención dedicando verdadero tiempo de calidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Modernizar una forma de trabajar o incorporar una herramienta nueva puede resultar más útil de lo que imagina. No se aferre a viejas costumbres. Sentimentalmente, aceptar que algo ha cambiado puede ser doloroso pero también liberador.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Escuche una opinión externa sobre una decisión económica que no termina de funcionar. Puede ayudarlo a detectar un error sencillo. En el trabajo, observe el nuevo escenario con calma y aproveche la oportunidad para aprender.