Oficios rentables
Sin estudios, con trabajo de por vida y un sueldo de casi 3.000 euros al mes: el trabajo que recomiendan todos los técnicos de formación profesional
Los trabajos sin estudios triunfan en España por su alta demanda, buenos salarios y garantía de empleabilidad
Unai, fontanero: "Un buen oficial, ya sea fontanero, electricista o carpintero, que tenga su clientela propia, puede estar ganando de 3.000 a 10.000 euros al mes fácilmente"
Luís Miguel Mora
A todos nos gusta tener un buen trabajo, con un buen salario y que nos dé estabilidad laboral para toda la vida. Millones de personas se levantan cada día para ir a trabajar sabiendo, o no, que su trabajo es la fuente de ingresos de la familia. Aunque el trabajo puede ser una fuente de satisfacción personal y profesional, también representa una responsabilidad que muchas veces genera estrés y preocupación. La incertidumbre laboral, los cambios en el mercado y las exigencias de productividad son factores que influyen en cómo percibimos nuestro empleo. Además, todavía queda una parte de la población que ni estudia ni trabaja, los llamados "ninis". Por eso, si no estás contento con tu trabajo actual, tienes inquietudes o, directamente, estás en paro, existen varias profesiones que te garantizan un buen salario y empleabilidad sin necesidad de formación.
En España hay numerosas oportunidades laborales para quienes no han tenido la posibilidad de completar estudios superiores o ni siquiera la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Aunque el mercado valora la formación académica, hay sectores donde la experiencia, la formación práctica breve o las habilidades personales pesan más que un título. Según varios técnicos en formación profesional, existen puestos de trabajo bien remunerados y con una alta demanda para quienes no tienen estudios previos.
Más de 10 millones de personas sin estudios superiores en España
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que más de 10 millones de personas en España no han realizado estudios superiores. De estas, aproximadamente 2,8 millones ni siquiera cuentan con la ESO. Muchas personas tienen entre 40 y 65 años y pertenecen a generaciones en las que abandonar los estudios era más habitual por razones económicas o familiares.
Además, nuestro país es el segundo de la Unión Europea en tasas de abandono escolar temprano. Según datos del Ministerio de Educación, cerca del 13 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años no completan la educación secundaria ni cursan estudios posteriores. La falta de motivación, el entorno familiar o la necesidad de incorporarse al mercado laboral son los principales factores que explican este fenómeno.
Los puestos de trabajo más accesibles y demandados
A pesar de todo esto, hay puestos de trabajo a los que se puede acceder sin tener estudios o que requieren una baja cualificación. En estos trabajos, la experiencia práctica, la disposición para aprender y la actitud pueden ser factores determinantes para conseguir el puesto. Un experto en formación profesional ha destacado siete trabajos idóneos para estas personas:
7. Limpiador/a
Un trabajo físico y poco visible, pero esencial. Los sueldos oscilan entre 1.100 y 1.300 euros mensuales. Requiere constancia, responsabilidad y tolerancia al esfuerzo.
6. Operario/a de fábrica o almacén
Exige turnos rotativos y un ritmo de trabajo elevado, pero ofrece ingresos de entre 1.200 y 1.500 euros. Es muy común en sectores como la alimentación, la logística o la automoción.
5. Cuidador/a de personas mayores
Es emocionalmente exigente y está mal remunerado para la responsabilidad que implica. Los salarios se sitúan entre 1.100 y 1.400 euros. La demanda crece debido al envejecimiento de la población.
4. Conductor/a de reparto o mensajero/a
Con la expansión del comercio electrónico, estos profesionales son clave. Su trabajo es dinámico, pero con mucha presión. Pueden ganar entre 1.300 y 1.600 euros.
3. Técnico/a en climatización
Requiere una formación corta y especializada. El trabajo es estable y tiene buenas perspectivas de futuro. Los salarios van de 2.200 a 2.600 euros al mes y la demanda es constante.
2. Instalador/a de placas solares
El auge de las energías renovables ha hecho que esta profesión crezca de manera explosiva. La formación es rápida y el trabajo es muy solicitado. El sueldo medio se sitúa entre 2.200 y 2.600 euros.
1. Electricista profesional
Encabeza la lista por su versatilidad y buen sueldo. Con una formación de solo dos o tres meses, puedes ganar hasta 2.800 euros y trabajar por cuenta propia o para una empresa. Es uno de los oficios con mejores perspectivas de futuro y sin necesidad de estudios previos.
Estos trabajos demuestran que, con esfuerzo y formación práctica, se puede acceder a una vida laboral estable y con ingresos dignos sin necesidad de tener un título universitario.
Fuente: Regió7
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