Vivir en una cabaña en medio del bosque y cultivar su propia comida: así es la vida de Anders Boisen, alejada del ruido y la ambición

En un momento en el que las grandes ciudades concentran cada vez más población y el ritmo de vida parece acelerarse, hay quienes han decidido hacer justamente lo contrario: alejarse del ruido, reducir sus necesidades y recuperar una relación más directa con la naturaleza. Es el caso de Anders Boisen, que ha construido su día a día alrededor de una pequeña cabaña en medio del bosque, donde cultiva parte de sus alimentos, aprovecha los recursos del entorno y encuentra en las tareas cotidianas una forma de desconectar.

El propio Boisen muestra esta forma de vida en vídeos en los que comparte su experiencia viviendo en la cabaña y trabajando en su huerto. En una de sus publicaciones, explica que regresó al bosque después de un verano especialmente intenso, marcado por festivales, cursos de construcción de pequeñas casas y diferentes actividades relacionadas con la sostenibilidad. Después de ese periodo, asegura que necesitaba recuperar la tranquilidad y pasar tiempo a solas.

"Mi batería social está completamente agotada", reconoce al comienzo del vídeo. Para él, volver al bosque y, especialmente, a su jardín, es una manera de volver a conectar consigo mismo. Allí encuentra algo que, según explica, resulta difícil de conseguir en otros contextos: mañanas tranquilas, tareas sencillas y tiempo para disfrutar de lo que él mismo ha construido.

Cultivar como ejercicio de meditación

Una de esas tareas es precisamente recoger los alimentos que cultiva. Durante los últimos días del verano, Boisen se dedica a cosechar judías, guisantes, calabazas y otras verduras antes de que termine la temporada. Parte de estos alimentos los seca y conserva para poder utilizarlos durante el invierno y, en el caso de algunas semillas, guardarlas para la producción del año siguiente.

El proceso de cultivar, recoger y conservar su propia comida ocupa buena parte de su rutina y tiene para él un significado que va más allá de la alimentación. Boisen compara la cosecha con una especie de meditación, ya que considera que concentrarse en una tarea sencilla lo "lleva a un estado de flujo en el que literalmente olvido el tiempo y el espacio durante un rato".

Dar valor a la comida

También destaca la satisfacción que encuentra en este tipo de trabajo porque puede comprobar directamente sus resultados. A diferencia de otros empleos que ha desempeñado a lo largo de su vida, en el huerto el esfuerzo tiene una recompensa tangible: después de cuidar una planta durante meses, puede recoger sus frutos y consumirlos.

Esta conexión con la tierra es precisamente uno de los pilares de su estilo de vida. Boisen asegura que trabajar en su huerto le ayuda a recordar de dónde procede la comida que consume y a valorar el tiempo y la energía necesarios para producirla. Para él, cultivar sus propios alimentos permite tomar conciencia de algo que en la sociedad moderna resulta fácil olvidar: todo lo que hay detrás de un producto antes de que llegue a la mesa.

Su filosofía de vida

Pero su apuesta por una vida alejada de los convencionalismos va más allá del huerto. "No necesito perseguir una carrera o mucho dinero. Solo necesito que las cosas se sientan reales y tengan significado", afirma. Su objetivo parece estar menos relacionado con acumular bienes o alcanzar determinados estándares profesionales que con poder desenvolverse de una manera que considere coherente con sus valores.

Esa filosofía también se refleja en su relación con los recursos naturales. Boisen explica que obtener cosas por sí mismo, ya sea leña del bosque o alimentos del jardín, le produce una sensación especial porque "sabes que te lo has ganado", una idea que define como una de las filosofías que han guiado su vida.

Después de mucha actividad social

Su particular forma de entender la autosuficiencia tampoco significa que haya renunciado completamente a relacionarse con otras personas. Durante el verano participó en distintos festivales vinculados con la permacultura, la sostenibilidad y la construcción de pequeñas viviendas, además de impartir una presentación sobre su estilo de vida en la cabaña y su jardín.

Uno de esos encuentros fue el Positive Trace Festival, un evento que, según explica, se desarrolla sobre terrenos que buscan ser transformados siguiendo principios de permacultura. En lugar de limitarse a actividades de ocio, los participantes trabajan directamente sobre el terreno y realizan talleres prácticos relacionados con cuestiones como la fermentación de alimentos o la artesanía.

Precisamente después de ese periodo de intensa actividad social, volver a la cabaña adquiere para Boisen un significado especial. Allí comparte el espacio únicamente con Bosimat, su perro, y puede volver a centrarse en el jardín, la conservación de alimentos y las tareas de su pequeña finca.

Reconectar con el entorno

Con la llegada del otoño, además, el trabajo no termina. El danés tiene previsto continuar con diferentes proyectos durante los meses siguientes, entre ellos construir una cámara frigorífica y terminar el cuarto de baño de la cabaña. La diferencia estará, según explica, en el ritmo: quiere afrontar estos proyectos de una manera más pausada y disfrutar de la tranquilidad del bosque.

Para Boisen, ese entorno también ofrece una forma de vida marcada por pequeños rituales cotidianos: caminar durante los días de lluvia, regresar a la cabaña para encender la estufa de leña, recoger setas y cocinar en el interior mientras cambia la estación.

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Una vida aparentemente sencilla que, en su caso, no representa una renuncia, sino precisamente la forma que ha encontrado de sentirse más conectado con su entorno y consigo mismo.