Seguridad vial
Juan José Ebenezer, mecánico: "Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas"
El experto explica que esta práctica puede poner en riesgo tu salud
El gran error que cometen muchos conductores para evitar dar positivo en un control de alcoholemia
En verano, las altas temperaturas se convierten en un factor de riesgo añadido para los conductores. De acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT), el exceso de calor dentro del vehículo puede aumentar hasta un 20% el riesgo de sufrir un accidente, ya que favorece la aparición de fatiga, disminuye los reflejos y aumenta el tiempo de reacción.
Y es que el calor no solo afecta al conductor. Las altas temperaturas también pueden castigar algunos elementos mecánicos del vehículo, como los neumáticos, la batería, el líquido de frenos o el aire acondicionado, uno de los principales aliados de los viajeros por carretera durante los meses de verano.
Con esto en mente, el mecánico Juan José Ebenezer ha querido compartir en redes sociales algunos consejos para combatir el calor dentro del coche. Uno de ellos tiene que ver precisamente con un gesto que muchos conductores hacen nada más entrar en el vehículo.
El error que todos cometemos
"Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas", empieza diciendo en un vídeo de TikTok. Cuando un coche permanece varias horas expuesto al sol, su temperatura puede dispararse y superar ampliamente la del exterior. La DGT confirma que, en determinadas condiciones, un coche cerrado puede incluso llegar a los 60 grados, por lo que es aconsejable ventilar el interior antes de comenzar la marcha.
Así lo explica Ebenezer: "No te digo que no pongas el aire, simplemente tienes que cambiar un detalle y es poner el aire acondicionado, bajar las ventanillas y dejar que el coche se ventile".
La idea es sencilla: permitir que el sistema de climatización pueda enfriar el interior de manera más eficaz: "Durante unos segundos, esa propia ventilación va a hacer que el aire que recibas sea directamente fresquito, pero que no tenga esos vapores producidos por los plásticos", explica el mecánico.
Cuidar de nuestra salud
El calor dentro del coche puede suponer un problema mucho más grande de lo que parece. Según la DGT, con una temperatura de 35 grados, el conductor puede dejar de percibir entre un 10% y un 20% de las señales de tráfico y cometer más errores al volante. Por ello, desde el organismo autónomo aconsejan mantener una temperatura de entre 21 y 23 grados para viajar en condiciones de seguridad.
Una vez en carretera, la recomendación es clara: hidratarse y realizar descansos cada dos horas o 200 kilómetros. "Son pequeños detalles, igual que intentamos cubrir la dieta, igual que intentamos hacer cosas para vivir más sano. Esto son cosas que quizá desconocías que te pueden venir muy bien para cuidar un pelín más esa salud", concluye Ebenezer.
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