El horóscopo de mañana, lunes 7 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 7 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Empieza una etapa en la que necesitará aclarar qué desea conservar y qué prefiere dejar atrás. En el trabajo pueden aparecer señales más esperanzadoras. Utilice esa energía para ordenar ideas y decidir sin resentimientos ni prisas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No deje que el desánimo afecte a la calidad de lo que hace. Algo más de interés y constancia pueden cambiar mucho la jornada. En el amor, si existe tensión acumulada, inicie una conversación sin convertirla en juicio.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una propuesta profesional puede implicar cambios mayores de lo previsto. Estúdiela sin descartarla únicamente por incomodidad. En el amor, una persona del pasado podría reaparecer y dar pie a aclarar una historia que quedó mal cerrada.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No entre en competiciones que solo le harán gastar energía. En el trabajo, deje que los resultados hablen por usted. En su vida personal, disfrutar más de su libertad y de sus propios planes le dará confianza.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los cambios profesionales no tienen por qué perjudicarlo. Aunque al principio generen incertidumbre, pueden acabar favoreciéndolo. En el amor, relaje la necesidad de encontrar respuestas inmediatas y dirija también la energía hacia su bienestar personal.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una oportunidad sentimental puede sorprenderlo cuando menos lo espera. No intente analizar cada detalle antes de tiempo. En el trabajo, mantenga visibles sus aportaciones y explique sus avances para evitar confusiones sobre quién ha hecho qué.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si aparece un problema nuevo en una actividad económica, no intente resolverlo usted solo. Pedir orientación puede ahorrarle errores. En pareja, pregúntese si sus expectativas son realistas y qué necesita de verdad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una etapa sentimental complicada puede empezar a perder fuerza si usted pone límites. En el trabajo, no reaccione ante comentarios malintencionados. Mantener la calma y centrarse en sus responsabilidades será la respuesta más eficaz.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede comenzar la semana con ganas de cambiar una rutina profesional que ya no lo estimula. Explore alternativas sin movimientos precipitados. Un encuentro o una conversación afectiva puede despertar ilusión y ayudarlo a recuperar optimismo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La vida sentimental necesita más presencia por su parte. Un gesto concreto será más útil que muchas promesas. En el terreno profesional, su carisma puede ayudarlo a plantear una petición que lleva tiempo teniendo pendiente.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una propuesta profesional puede obligarlo a salir de la comodidad, pero también abrir una etapa más estimulante. Estúdiela sin miedo. En su vida sentimental, no permanezca en una relación que únicamente mantiene por costumbre.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La llegada de una persona nueva a su entorno profesional puede terminar siendo positiva, aunque al principio le parezca distante. Observe antes de juzgar. En pareja, busque nuevas formas de romper una rutina que se ha vuelto pesada.