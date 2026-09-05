Perico Delgado: "Antes de competir desayunaba tortilla, carne, pasta o arroz, pan, bollería y café con leche. Esto lo haces ahora y te echan"

La nutrición deportiva actual se ha convertido en una disciplina casi quirúrgica: hidratos medidos, proteínas calculadas, geles personalizados, recuperación pautada y menús diseñados al milímetro para cada etapa. Pero no siempre fue así. En los años 80 y principios de los 90, el ciclismo se vivía desde otra lógica, más intuitiva y menos científica.

Perico Delgado, ganador del Tour de Francia de 1988 y doble vencedor de la Vuelta a España, lo ha explicado con una sinceridad que sorprende. En una entrevista con Ciclismo al día, detalló qué desayunaba antes de competir: una tortilla de patata de dos huevos, un bistec grande, un plato de macarrones o arroz, pan tostado, magdalenas y café con leche. Su conclusión es tan gráfica como contundente: "Esto lo haces ahora y te echan".

A ojos actuales, aquel menú parece más propio de una comida de celebración que de un desayuno previo a una etapa. Sin embargo, en su época la prioridad era llenar el depósito como fuera. Las etapas eran larguísimas, el desgaste enorme y la cultura nutricional estaba a años luz de la planificación moderna.

Un ciclismo de otra época

Delgado siempre ha defendido que como ciclista "nunca pasó hambre", y su desayuno lo confirma. Hoy, en cambio, los corredores comen mucho, pero comen distinto: cantidades controladas, digestiones estudiadas, timing preciso, tolerancia individual y necesidades específicas para cada perfil de ciclista.

En declaraciones recogidas por La Razón, Perico reflexionaba sobre esta transformación. Para él, el ciclismo actual está mejor preparado, pero ha perdido parte de aquella espontaneidad que definía a su generación: "Mi ciclismo era más divertido".

Perico Delgado, exciclista y comentarista de TVE / EFE

Pedro Delgado fue uno de los grandes referentes del ciclismo español. Su triunfo en el Tour de 1988 lo convirtió en ídolo nacional y sus dos Vueltas consolidaron una carrera marcada por el talento, la valentía y un punto imprevisible que lo hacía único. Tras retirarse en 1994, encontró una segunda vida profesional como comentarista en RTVE, acercando el ciclismo a nuevas generaciones junto a Carlos de Andrés.

Induráin y el choque de dos mundos

Una de las anécdotas que mejor explica el cambio de paradigma tiene como protagonista a Miguel Induráin. Según recogió El Español, Perico recordaba cómo, después de una etapa, él podía disfrutar de un bocadillo, una cerveza, pastas Reglero o mantecados. Induráin, en cambio, tenía que conformarse con un zumo de naranja… y lo pasaba fatal.

La escena simbolizaba el choque entre dos formas de entender el deporte: la intuición frente a la profesionalización. Induráin representaba la nueva era: más control, más método, más preparación específica. Perico pertenecía a una generación que aún conservaba algo de aventura.

Perico Delgado hizo historia ganando el Tour de 1988 / Archivo

El combustible de una generación

El desayuno de Perico también revela cómo se entendía el esfuerzo. En una etapa ciclista, el cuerpo necesita energía constante. Los hidratos son esenciales, pero hoy se buscan fórmulas más digestivas y pautadas. En su época, la lógica era directa: comer mucho para aguantar mucho.

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La tortilla y el bistec aportaban proteína y grasa; los macarrones o el arroz, hidratos; el pan tostado, las magdalenas y el café con leche completaban un menú contundente. No era ligero ni fácil de digerir, pero era el combustible de una generación que afrontaba etapas durísimas con los recursos y el conocimiento de su tiempo.

Fuente: Sport