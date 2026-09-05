El horóscopo de mañana, domingo 6 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 6 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un día tranquilo le permitirá poner orden en sus pensamientos. No intente controlar el ritmo de una relación que apenas empieza. En casa, una tarde sin demasiados planes puede ayudarlo a recuperar energía y perspectiva.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada favorece las actividades que le aporten calma y sensación de bienestar. No vuelva una y otra vez a una discusión sentimental. Un paseo, música o una buena conversación pueden ayudarlo a cambiar de ánimo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Aproveche el domingo para hacer algo diferente dentro o fuera de casa. La mente necesita estímulos, pero también descanso. Con la persona querida, rebaje la exigencia y disfrute más de los momentos sencillos que comparten.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una preocupación económica puede empezar a pesarle menos y eso le permitirá relajarse. No dedique el día a hacer cálculos. Busque compañía agradable y deje espacio para una conversación íntima sin prisas ni exigencias.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede sentirse algo nostálgico por cosas que no salieron como imaginaba. Evite convertir esa sensación en pesimismo. Hacer ejercicio suave, salir a caminar o compartir el día con gente positiva le devolverá el buen humor.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Alguna situación personal puede estar llegando al final de una etapa. No tenga miedo de reconocer que ya no le aporta lo mismo. Cuide su imagen, descanse y haga algo que le permita sentirse renovado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Necesitará sentir que sus relaciones son equilibradas y que no siempre cede usted. Hable sin reproches y explique qué espera. Dedicar tiempo al cuerpo y al descanso también ayudará a recuperar una actitud más serena.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Alejarse un poco de personas poco sinceras le sentará bien. No necesita dar largas explicaciones. Centre el domingo en gente de confianza y no permita que una decepción sentimental o económica le estropee los planes.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un reencuentro con alguien del pasado puede despertar recuerdos agradables. Disfrute del encuentro sin pretender recuperar exactamente lo que había antes. La familia también puede reclamarle atención; escuchar sin juzgar acercará posiciones.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su autoestima necesita más cuidado que exigencia. Haga algo que le recuerde todo lo que sabe aportar a los demás. En cuestiones sentimentales, no acepte menos respeto del que usted está dispuesto a ofrecer.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Poner paz en una relación o dejar atrás un resentimiento le dará mucha ligereza. No confunda perdonar con volver a una situación que no le convenía. El día será mejor si prioriza amistades sanas y planes tranquilos.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La familia puede entender mejor su cansancio si explica que necesita repartir responsabilidades. No lo presente como una queja. En el amor, un rato a solas le permitirá distinguir entre una crisis pasajera y un cambio más profundo.