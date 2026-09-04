Así es la primera biografía sobre Leonor, con testimonios de Arturo Pérez Reverte, Josep Borrell y José Manuel García Margallo

La periodista Angie Calero ha escrito un libro para responder a una pregunta constante y retierada: ¿Cómo es la princesa Leonor? "Me di cuenta de que era una pregunta recurrente en mi día a día fuera del ámbito laboral, con amigos y amigas o con la familia", explica a este diario. Calero comienza hoy una nueva aventura en La Vanguardia, donde desarrollará las mismas funciones que ha hecho en ABC en los últimos años: ser corresponsal de Casa Real. Desde esa posición ha visto de primera mano el devenir de la monarquía y el traspaso de responsabilidades, como un goteo, de un rey a una futura reina, que ahora quedan recogidas en el libro 'Leonor de Borbón Ortiz. Una reina para el futuro' (La Esfera de los Libros, 2026) que llega a las librerías el 2 de septiembre.

Calero responde: "Leonor es tímida, pero no es fría, observa, escucha y se nota la curiosidad que le ha inculcado su madre: hace preguntas, tiene buenas conversaciones y tiene sentido del humor", asegura. Su experiencia laboral no es suficiente para escribir este "retrato" de la princesa, por lo que ha consultado a más de 30 testimonios, desde profesores a ministros, escritores, periodistas o cualquier voz autorizada y solvente que haya tenido una relación con Casa Real y sepa quién es -y quién deberá ser- la princesa Leonor en los próximos años.

Para Calero, era especialmente importante explicar el pasado de Leonor y su formación, que determinará su futuro y el de la institución. "He tratado de hablar con fuentes que nos contaran etapas de las que no sabemos prácticamente nada, como su paso por el Colegio Santa María de los Rosales o su estancia en UWC Atlantic College de Gales (Colegios Unidos), escogidos por los reyes precisamente para mantenerla protegida y con una vida normal", explica. Pese a todo, no puede escapar de sus títulos: Princesa de Asturias, Princesa de Girona y Princesa de Viana.

La periodista valenciana Angie Calero publica 'Leonor de Borbón Ortiz, una reina para el futuro' (La esfera de los libros, 2026) / L-EMV

La tarea de encontrar testimonios no ha sido fácil, e incluso se adelanta explicando que en la consulta de todas las fuentes no ha encontrado ninguna que cuestionara el papel o la formación de la princesa, y ha contado con las voces de Josep Borrell, José Manuel García Margallo o Arturo Pérez Reverte. De todos los entrevistados, Calero destaca a Berta Fraguas, directora de la Fundación de Colegios Unidos, y Roberto de la Llave, profesor en el Colegio Rosales durante la etapa de la princesa. "El testimonio de Roberto fue de los más importantes porque nos acerca a una Leonor que con 12 años empieza a mostrar curiosidad por el Arte y la Historia, su curiosidad, cómo se comportaba". Señala también a Carlos López Otín, catedrático en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo, que visitaba el palacio de la Zarzuela para completar los conocimientos tanto de Leonor como Sofía en ciencias y todos los avances que se producían en enfermedades.

El libro aglutina toda la información generada sobre la princesa a lo largo de su vida en 271 páginas, ofreciendo contexto y situando a Leonor en él. Una crónica periodística que comienza en su nacimiento y termina en la actualidad: a las puertas de que Leonor comience, tras su paso por las academias militares - a cuyos tres directores ha podido entrevistar la valenciana-, su formación civil en la Universidad Carlos III de Madrid. La princesa cumplirá 21 años el próximo 31 de octubre por lo que resulta inevitable preguntar si no es un poco pronto para publicar una biografía, a lo que Calero matiza que es, más bien, "un retrato".

La periodista valenciana Angie Calero. / Matías Nieto

"Cuando junto a la editorial valoramos escribir sobre Leonor, a mí también me asaltaron las dudas. Sin embargo, el acto más importante de su vida ya se ha producido: la jura de la Constitución, que es el momento en que la máquina comienza a funcionar y es legalmente la heredera al trono. Creo que era importante explicar el pasado y el contexto de quien está llamada a ser reina de España", señala.

Los mejores maestros, en casa

Para esa tarea, la periodista no destaca a ninguno de sus profesores, sino a los propios reyes: a su padre, Felipe VI, en la vertiente institucional y política, mientras que su madre ha sido su maestra en comunicación y realidad social. Dos líneas que, junto a una educación variada en forma y contenido, han conseguido que tenga claro "quién es y dónde está". "Ha visto a su padre ejercer como Rey en momentos muy compliados, con la Monarquía muy deteriorada. Ha aprendido que debe ser unidad, el sentido de la responsabilidad de Estado, ha visto consultas para formar un gobierno imposible, las investigaciones judiciales de su abuelo, el 'procés' en Cataluña o la dana en València", enumera la periodista.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía han aparecido por sorpresa en la mañana de este miércoles en el Monasterio de Cogullada (Zaragoza) / EUROPA PRESS

Por su parte, la reina Letizia ha sido "fundamental". No es baladí que Calero haya incluido su segundo apellido en el título del libro: es Borbón, pero también es Ortiz. La periodista explica que la reina le ha transmitido el valor de la cultura y la curiosidad mientras la situaba en una realidad contemporánea, de a pie. Si el rey creció en un palacio, "su madre tuvo una vida normal; iba en transporte público, vivió sola, hacía su compra y pagaba unas facturas como cualquier persona". Esas vivencias le han sido transmitidas, tratando, de nuevo, de mantenerlas pegadas a la realidad social, tanto como fuera posible. Como anécdota, Calero explica que a lo largo de su vida han sido ellas las responsables de sus habitaciones, de hacer la cama cada mañana y mantener el orden como sucede en cualquier familia.

"La reina no ha querido criar a 'La princesa y el guisante'. Es periodista y, por tanto, ha peleado mucho, como cualquier persona, y en la medida de lo posible, se lo ha transmitido a sus hijas", sostiene.

Más que una hermana; su compañera de vida

Calero también dedica uno de los episodios a su escudera, la infanta Sofía. Lo interesante, asegura, "es que sabe que es la número dos, pero la primera en confianza y cercanía a la heredera". ¿Es posible aceptar ser la número dos? "Lo ha encajado bien porque en las etapas más complicadas de cualquier persona, la infancia y la adolescencia, el trato ha sido el mismo, sin distinciones, se han desarrollado igual al margen de lo que el futuro les depara", asegura. Añade, además, que en ese futuro, "Sofía será el único apoyo que tendrá Leonor si reina; está llamada a ser su compañera de viaje porque son las únicas que saben de dónde vienen", concluye.

La dana, una prueba

La periodista se refiere a la dana como un buen ejemplo de esa educación y necesidad de estar sobre el terreno y junto a la sociedad. "La implicación fue total desde el primer momento, en Casa Real se cancelaron agendas y todo giró aquellos días en torno a la dana en la zona cero de Valencia. El rey mandó efectivos de Casa Real aun cuando la asunción de competencias era caótica, y la decisión de ir fue personal, siempre que no se interfiriera en las labores de limpieza", explica.

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La periodista Angie Calero posa en 2025 junto a una foto en la exposición 'Letizia, de princesa a reina'. En la imagen, junto a la reina Letizia en Paiporta, durante la primera visita de los reyes durante la dana. / L-EMV

"Las imágenes de Paiporta eran terribles y sabían que no sería fácil ir allí", dice. Nadie olvida cómo se desarrolló aquella visita el 3 de noviembre y cómo los reyes, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Carlos Mazón, fueron recibidos con barro. Las imágenes del rey Felipe y la reina Letizia con barro en su ropa y rostro dieron la vuelta al mundo, pero no se marcharon: volvieron poco después hasta en cinco ocasiones. Fue el 22 de diciembre de 2024 cuando lo hicieron con la princesa y la infanta. "Tal como volvieron para las vacaciones de Navidad, se fueron a Valencia; quieren cumplir con la institucionalidad, pero estar cerca de la gente les sale natural, los cuatro están comprometidos con la realidad social del país", asegura la periodista.