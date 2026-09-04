María Casado (48 años), periodista: "Me gusta correr por la playa hacer mis rutinas con pesas. El crossfit me vuelve loca desde hace años y como de todo"

María Casado (Barcelona, 1978) es periodista y presentadora de televisión. La comunicadora se licenció en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y comenzó a trabar como redactora en los servicios informativos de Ràdio 4 en Radio Nacional de España. Más tarde, fichó como productora de 'El Matí' de Catalunya Ràdio.

Posteriormente, la periodista regresó a Radio Nacional de España como subdirectora del magacín 'Amb molt de gust', presentando 'L'estiu amb molt de gust' en verano. Después, se incorporó como redactora a la delegación de servicios informativos de TVE Cataluña.

María Casado, durante su etapa en TVE / .

En 2006, Casado fue escogida como sustituta de Helena Resano en la edición del fin de semana del Telediario. Los próximos años continuó en el puesto, además de sustituir a los presentadores de TD1 y TD2. En esta etapa, presentó la gala de los Premios Sant Jordi de Cinematografía, Vive San Fermín y la versión catalana de 59 segundos en la desconexión local de La 2.

Durante su trayectoria profesional, la periodista ha sido reconocida con varios galardones. María Casado recibió el premio Iris a mejor presentadora por 'Las tres puertas' (TVE, 2022), premio Joan Ramon Mainat - FesTVal, el Micrófono de los informadores, Mircrófono de oro de televisión, Antena de oro, premio Gredos y Premio Llongueras a la mejor imagen con proyección nacional.

María Casado en ’Las tres puertas’. / TVE

Después de una amplia carrera en RTVE, la presentadora se incorporó a la redacción de Informativos Telecinco. Tras dos temporadas presentando los informativos del fin de semana en telecinco, anunció su marcha en 2026: "Gracias por todo, les dejo en muy buenas manos".

A sus 48 años, la comunicadora expresó que dejaba Mediaset para conciliar su vida "entre Málaga y Madrid". A este respecto, María Casado reveló en una entrevista para la revista Lecturas como es su rutina diaria de entrenamiento cuándo se encuentra en la ciudad andaluza.

"Me gusta correr por la playa y hacer mis rutinas con pesas. El crossfit me vuelve loca desde hace años. Y la verdad es que como de todo. Te confieso que me pierde el dulce", comentó al citado medio. Además, reconoce que su desayuno ideal es "café y una tostada de pavo", pero que "siempre cae un dulce para terminar".

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En varias entrevistas, la presentadora ha afirmado que Málaga es donde "está mi hogar y mis afectos". De hecho, reconoce que le ayuda mucho "vivir cerca del mar" y poder pasear por la orilla, aunque si hay un deporte al que dedica más tiempo es el crossfit. "Inténtalo, equivócate, lógralo. Y repite. Crossfit... siempre crossfit", publicó en su Instagram.

Fuente: Sport