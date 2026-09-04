"Me parece irrespetuoso": el lío monumental de un 'influencer' que obligó a parar un partido en el US Open

El US Open -uno de los torneos de tenis más importantes- es la última competición de Grand Slam del año y recibe durante dos semanas a los mejores jugadores del mundo en la ciudad de Nueva York. Este Abierto de Estados Unidos se está disputando desde el pasado 30 de agosto y finaliza el 13 de septiembre.

Más allá de la actualidad deportiva, el evento se ha visto salpicado por una polémica causada por la presencia de algunos 'influencers'.

Debate sobre la presencia de los 'influencers' en eventos

No es nada nuevo que surjan debates a partir de la presencia de ciertos 'influencers' en eventos a los que acuden invitados por marcas, donde en ocasiones han mostrado claramente una actitud de desinterés e incluso burla por el tema o motivo de la gala o acontecimiento. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en eventos recientes como en el Festival de Málaga, donde le preguntaron a la creadora de contenido Ona Gonfaus por alguna recomendación en materia de películas españolas recientes y su respuesta fue "la última de Ocho apellidos…" -que se estrenó en 2023-, justo después de que su primera reacción fuese "una película… qué rollo".

También ocurrió algo similar en la presente edición de La Vuelta a España, la competición de ciclismo donde la 'influencer' Erola Jons fue contratada para acercar la carrera a nuevas audiencias y generar contenido para un público más joven. No obstante, en su lugar hizo comentarios considerados como faltas de respeto a los ciclistas, al dirigirse al ciclista esloveno Tadej Pogacar como "Pogachitar".

Interrupción del juego

En el caso del US Open, el juez de silla Kader Nouni tuvo que parar momentáneamente el juego durante la primera ronda del partido de la cuatro veces campeona del Grand Slam, Naomi Osaka, contra Anastasia Zakharova: "Chicos, por favor, en el palco que está detrás de mí. Gracias. Chicos, por favor, tomen asiento", recriminó el colegiado para llamar la atención a un grupo de personalidades de internet (cuyas identidades no han trascendido) y mantener el silencio, según ha publicado el 'Diario de Nueva York'.

La interrupción era necesaria para poder pedirle a un grupo de creadores de contenido, que se encontraba realizando fotos y vídeos, que, por favor, dejase de hacer ruido, pues podían molestar tanto al árbitro, como a las jugadoras y al resto del público. El vídeo de los 'influencers' bailando en mitad del juego se volvió rápidamente viral en redes sociales, lo que generó diversas reacciones al respecto, también por parte de algunos tenistas que se pronunciaron sobre el tema.

"Parece un poco irrespetuoso"

Uno de los primeros en pronunciarse fue el tenista ruso Daniil Medvedev en rueda de prensa, donde defendió el trabajo que hacen al considerarlos como un aliado para dar difusión al deporte: "Veo muchas más ventajas que desventajas. Cuanto más crezca y se difunda el tenis, mejor es. Seguro hay cosas por pulir; si molestan durante un punto, se le avisa al árbitro y aprenderán. Confío en lo que hace la USTA, le hace bien al deporte".

Por su parte, también otros tenistas han criticado la actuación de los 'influencers', como Jessica Pagula, que ha criticado la falta de respeto que supone para quienes están compitiendo y haciendo su trabajo: "Creo que puedo apreciar que los influencers vengan y muestren un poco la experiencia del US Open. Pero creo que es complicado cuando ves vídeos como ese en los que están haciendo fotos y utilizando luces para selfies. Hay gente ahí abajo intentando competir y es su carrera y su trabajo. Parece un poco irrespetuoso".