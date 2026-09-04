El horóscopo de mañana, sábado 5 de septiembre : amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 5 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Cambiar algún detalle de casa puede mejorar mucho su estado de ánimo. Busque un ambiente más agradable y haga planes sencillos. Si está conociendo a alguien, tenga paciencia y no intente obtener respuestas antes de tiempo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una actividad agradable, una salida o un rato tranquilo pueden ayudarlo a recuperar energía. Con la pareja, evite acumular reproches. Explique lo que le molesta con palabras sencillas y escuche también a la otra parte.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La curiosidad estará muy despierta y le apetecerá leer, aprender o descubrir algo nuevo. También puede ser un buen día para renovar un rincón de casa. Con la pareja, cuide especialmente los pequeños detalles.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Deje un poco de lado las preocupaciones materiales y disfrute de lo que tiene cerca. Un encuentro con amigos puede animarlo mucho. En el amor, una conversación tranquila ayudará a entender mejor las necesidades de ambos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Mover el cuerpo, pasear o hacer alguna actividad al aire libre le permitirá desconectar de pensamientos repetitivos. No compare el presente sentimental con historias pasadas. Valore más lo que recibe ahora de las personas que quiere.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Puede apetecerle cuidar más su imagen o dedicar tiempo al bienestar personal. Hágalo porque le gusta, no para agradar a los demás. En el amor, no mantenga una situación únicamente por costumbre o comodidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El cuerpo le pedirá algo más de atención. Elija alimentos que le sienten bien y no llene el día de compromisos. Con la pareja, demostrar interés mediante un gesto sencillo puede evitar muchas explicaciones innecesarias.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Puede darse cuenta de que alguna amistad no le aporta la confianza que esperaba. No hace falta discutir ni dramatizar. Marque distancias con naturalidad y aproveche el día para estar con personas que le transmitan serenidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una invitación o un reencuentro puede dar un aire diferente al día. Acepte algún plan que rompa la rutina. Si existe una conversación pendiente con la pareja o la familia, busque un momento relajado para abordarla.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Dedique más atención a aquello que le hace sentirse bien consigo mismo. No necesita la aprobación de nadie para poner límites. En pareja, busque una relación basada en el respeto y no justifique actitudes que lo incomodan.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tendrá ganas de dejar atrás discusiones antiguas y recuperar algo de calma. Es una buena decisión. Si reaparece alguien que en el pasado complicó su vida sentimental, piense bien qué desea antes de abrirle la puerta.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No cargue usted solo con las necesidades de la familia. Repartir pequeñas responsabilidades también es una forma de cuidarse. En el amor, si algo ha cambiado dentro de usted, dese tiempo para entenderlo antes de hablar.