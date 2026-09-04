¿Cuánto cobran los artistas? De los 48.400 euros por Dorian a los 193.600 de Bomba Estéreo

Los fuegos artificiales de la romería de Santa Margarita pusieron el pasado domingo punto final a un mes de fiestas en A Coruña. Atrás quedan los conciertos de la plaza de María Pita y el festival de Noroeste Estrella Galicia, que ofrecieron un total de 50 actuaciones. El gasto total fue de 1,2 millones de euros.

El caché más alto fue el de Bomba Estéreo, que alcanzó los 193.600 euros, una cifra que lo sitúa entre los mayores desembolsos realizados por el Concello en las últimas ediciones. No llega al coste de The Pretenders en 2018, que fue de 196.988 euros. Pero sí supera a Primal Scream (2023) y UB40 (2022), ambos con 175.450 euros.

Los encargados de cerrar el Noroeste en la playa de Riazor compartieron escenario con Echo and The Bunnymen, cuyo caché llegó a los 108.900 euros. El coste de los conciertos de los otros artistas de la noche fue de 20.570 euros por Sés y 3.388 euros por Zënzar.

Actuación en el castillo de San Antón / Gus de la Paz

También en Riazor, con el Atlántico como testigo, tocó Rusowsky, un concierto por el que se abonó 80.000 euros. Sprints (14.520 euros), Bala (12.100) y Crowded (1.210 euros) suman un total de 27.830 euros.

Del resto de conciertos del Noroeste, que se celebró en escenarios situados en María Pita, Campo da Leña, Santa Margarita, castillo de San Antón y plaza de Azcárraga, solo cuatro superan los 20.000 euros. A la cabeza se sitúa Yerai Cortés, con 54.450 euros, seguido de Dorian, con un caché de 48.400 euros. El concierto de Ángel Stanich costó 21.780 euros, mientras que el de Mari Froes llegó a 25.410 euros.

SES FESTIVAL NOROESTE / CASTELEIRO / LCO

Entre los 10.890 euros por Bongeziwe Mabandla y los 14.520 euros por Fantastic Negrito se sitúa La Perra Blanco (13.310 euros).

En la horquilla de los 4.000 a los 9.000 euros por actuación se encuentran MFC Chicken, Frankie & The Witch Fingers, Anna Andreu, Vicente Calderón, Xosé Lois Romero & Aliboria, Familia Caamagno o Catuxa Salom, entre otros. El resto de artistas y bandas que se sumaron al cartel del Noroeste se llevaron entre 1.000 y 3.600 euros.

En total, se invirtieron 725.695 euros en los conciertos del festival Noroeste Estrella Galicia. El año pasado el gasto por los cachés para este certamen no pasó de 500.000 euros.

En María Pita, de Luz Casal a Ginebras

Además, la plaza de María Pita fue escenario, como cada agosto, de grandes conciertos. El de Luz Casal fue el elegido para abrir la programación tras el pregón de Lucía Veiga. Fue la actuación más cara, pues el caché superó los 100.000 euros. En total fueron 118.580 euros. El de Tony Hadley, que encandiló al público, costó 84.700 euros.

Luz Casal, en su concierto en María Pita / Casteleiro

Ginebras y Los 40 Summer Live se movieron entre los 60.500 euros de las primeras y los 54.450 de un certamen que, cada verano, concentra a varios artistas sobre el escenario.

El desembolso por The Rapants fue de 36.300 euros, mientras que el de Fillas de Cassandra se quedó en 30.250 euros.

Entre las actuaciones contratadas por el Concello figuran también Israel Fernández, cuyo concierto tuvo un coste de 28.435 euros, y La Delio Valdez, cuyo caché fue de 27.830 euros. A ellos se suman Los Satélites, por 18.089 euros, y la actuación de Mercedes Peón, que ascendió a 14.520 euros.

La programación se completó además con propuestas dirigidas al público familiar. El espectáculo infantil O Libro da Selva supuso un gasto de 4.965 euros. En conjunto, las 11 actuaciones en María Pita sumaron 478.619 euros.

Asistentes a una de las actuaciones en María Pita / Casteleiro

Según los organizadores, el Festival Noroeste Estrella Galicia cerró su 39.ª edición con una asistencia acumulada de 125.000 personas durante cinco días de música en directo. Los recitales de Rusowsky, Echo & The Bunnymen y Bomba Estéreo en la playa de Riazor fueron los más multitudinarios, con 45.000 asistentes en cada uno, según los datos difundidos por el Concello.

También registraron una elevada afluencia los conciertos de Dorian y Yerai Cortés en María Pita, con 8.000 personas cada uno. En otros escenarios, Fantastic Negrito llenó el espacio de la plaza de Azcárraga y La Perra Blanco reunió a más de 1.000 asistentes, mientras que Mari Froes congregó a más de 2.500 personas en Santa Margarita.

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La alcaldesa, Inés Rey, auguró hace unos días que este podría ser un agosto de récord y destacó que Luz Casal y The Rapants sumaron casi 50.000 personas asistentes.