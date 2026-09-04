Alfonso Navarro, psicólogo, sobre el uso excesivo del móvil en adolescentes: "En casa no se están gestionando bien los límites. La mayor parte de padres entra en un bucle de sermones y de control sin ningún tipo de orden"

El móvil se ha convertido en una extensión completamente inseparable de muchos adolescentes. Las redes sociales o los juegos online ocupan la mayor parte de horas libres, especialmente en verano. Es por ello que, el uso excesivo de las pantallas durante las vacaciones ha pasado a ser una discusión habitual en los conflictos familiares, hasta el punto de que algunos padres ya no saben cómo gestionarlo.

En este sentido, el psicólogo especializado en adolescentes, Alfonso Navarro, ha compartido un vídeo en redes sociales dirigido a los padres que no dan con la solución para lidiar con esta problemática.

"No se están gestionando bien los límites"

"Puede que como padre pienses que estás fallando y no sepas como pararlo", comienza el experto. "Lo primero que tienes que entender es que este comportamiento, hasta cierto punto, es normal. En verano tienen mucho tiempo libre y gran parte de su vida social ocurre a través del móvil", tranquiliza.

De esta forma, la advertencia del psicólogo pasa a situarse sobre las normas familiares, en especial aquellas que no están del todo definidas: "Probablemente, en casa no se están gestionando bien los límites. La mayor parte de padres entran en un bucle de sermones y de control sin ningún tipo de orden: 'Te vas a quedar tonto de usar tanto el móvil', 'Ahora te lo quito y no lo tienes en dos días' o 'Ahora te lo devuelvo porque ya se me ha pasado el enfado'", ejemplifica el autor del vídeo.

"Establecer acuerdos claros"

"La clave no está en prohibir más, sino en establecer acuerdos claros y mantenerlos con coherencia", prosigue. De esta manera, deja claro que la falta de continuidad en los castigos y las consecuencias improvisadas "no ayudan si el móvil se está convirtiendo en un problema en casa".

La solución que Navarro propone es establecer unos límites totalmente claros desde el principio: "Que tu hijo sepa cuánto tiempo puede usarlo y a qué hora tiene que dejarlo".

Pero no solo es necesario que sepan claramente cuáles son sus restricciones de uso, también hay que tener una respuesta clara previamente si el límite no se cumple. En otras palabras, necesitan saber qué límites y consecuencias hay antes de cruzarlo, ya que si estas cambian constantemente o dependen del momento "es mucho más difícil que las respeten".

Consecuencias claras, previsibles y duraderas

Finalmente, Navarro insiste de nuevo en que los hijos "tienen que entender cuál es la consecuencia, pero una consecuencia que ya conocía de antes, no de repente una improvisada y basada en el enfado. Porque los límites no funcionan cuando cambian cada día, funcionan cuando son claros, previsibles y se mantienen en el tiempo".

Asimismo, confiesa que es normal que los adolescentes quieran pasar tantas horas delante de las pantallas, pero llega un momento en que deja de ser algo positivo: "El verdadero problema aparece cuando el móvil acaba ocupando el lugar del descanso, las relaciones, el deporte o cualquier otra actividad del verano".