Supervivencia
Adrián de la Cruz, experto en supervivencia, muestra cómo transformar una lata de sardinas en un hornillo: "Mucha gente lleva mil cosas en el equipo, pero yo solo esto"
El especialista madrileño enseña su pericia en esta solución, ideal para emergencias en entornos naturales sin luz
Irene Pérez Toribio
"Buenas gente, soy Adrián, de Supervivencia de Lobo Nómada", así empieza el vídeo del experto madrileño que, como parte de su serie de supervivencia, comparte consejos y trucos para "pasar la noche en el monte" en su canal 'Adrián de la Cruz' en YouTube. Con vídeos como "Supervivencia en la nieve" o "Hervir agua con una naranja", en esta ocasión, Adrián busca revelar un artículo esencial que llevar en tu mochila de senderismo, y que, pese a ser algo inusual, puede marcar la diferencia entre "una buena y una mala salida": una lata de sardinas.
Una antorcha en la lata
"Hay mucha gente que lleva mil cosas en el equipo, pero yo solo esto", dice Adrián mientras muestra a la cámara una lata de sardinas. Con ella, este madrileño adicto a los retos extremos pretende fabricar un hornillo que le pueda servir para calentarse o cocinar. "Lo primero que voy a hacer es una antorcha en la lata", narra el creador de contenido mientras hace entre dos y tres agujeros a la superficie de la lata con una herramienta multiusos de la marca Leatherman.
"Después hay que meter la mecha, bueno, un trozo de papel que tenía en el bolsillo", explica Adrián, "si no tenéis papel, el monte está lleno de papeles y basura por todos lados porque la gente es así de guarrilla", aconsejaba. Montado el sistema, Adrián pone en marcha el último paso: "con un mechero, un ferrocerio, cualquier cosa... ¡Fuego!". Así, el Youtuber mostraba como había conseguido crear un hornillo que además, dado su contenido de aceite de oliva o de girasol podría durar hasta varios días sin apagarse.
"La puedes llevar por todas partes y te ilumina", afirmaba orgulloso, "por eso si se te acaba la pila del frontal o de la linterna, esto te puede salvar la vida, porque a oscuras en el monte sin luz, más vale que te quedes en el sitio quieto y no te muevas de ahí". La razón de esta precaución es que el monte, y en especial la Sierra de Madrid cuenta con varias caídas pronunciadas, rocas y vegetación que podrían dar lugar a un despeñamiento o "a romperte cualquier cosa". Así, el superviviente defiende su hornillo del que dice es mejor que una vela "pues no se apagará con un poquito de aire".
Fuente: El Periódico de España
- Audiencias TV ayer | 'La Mesa' se estrena líder frente a la final de 'El Grand Prix' y 'Horizonte' vuelve a volar en Cuatro
- Caos de tráfico en Barcelona: cortada totalmente la Ronda Litoral por un accidente y colas kilométricas en la AP-7
- La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
- Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España
- Paula Nuévalos (27 años), agricultora: 'A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo
- Los jóvenes de entre 23 y 29 años que vivan con sus padres podrán recibir esta ayuda de 700 euros
- El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
- Ceuta, en directo | Última hora del informe de la policía y las manifestaciones de hoy, 2 de septiembre, Día de Ceuta