Rubén Gómez, trabajando en Suiza: "Estoy trabajando en la cocina de un restaurante y en cuatro meses he ahorrado más de 10.000 euros"

Vivir en España se ha convertido en un reto económico para muchas personas. El precio de la vivienda, el coste de la compra, las facturas y otros gastos básicos han ido ganando peso en la economía familiar, mientras que muchos sueldos no permiten ahorrar con facilidad. Para algunos jóvenes, independizarse, pagar un alquiler y llegar a final de mes sin renunciar a casi todo puede resultar especialmente complicado.

A esta situación se suman las dificultades que algunas personas encuentran a la hora de acceder a determinadas ayudas sociales, prestaciones o recursos públicos. Los trámites, los requisitos y los tiempos de espera pueden hacer que, en momentos de necesidad, muchas familias tengan la sensación de que la red asistencial no siempre es suficiente para garantizar una estabilidad económica inmediata.

Este contexto hace que algunos españoles decidan marcharse al extranjero para buscar salarios más elevados, mejores oportunidades laborales o, simplemente, la posibilidad de ahorrar. Uno de los destinos que más llama la atención es Suiza, un país conocido por sus salarios altos, pero también por tener un coste de vida considerablemente superior al de España.

Uno de los jóvenes que ha decidido probar suerte en el país helvético es Rubén Gómez, creador de contenido que ha explicado a través de TikTok cómo es su experiencia trabajando y viviendo en Suiza.

El joven, sin embargo, advierte de que no todo es tan sencillo como puede parecer en las redes sociales. "No todo es tan bonito en Suiza como se muestra", explica. En su caso, trabaja durante la temporada alta, que dura aproximadamente cuatro meses y medio, un periodo en el que existe una fuerte demanda de mano de obra en determinados sectores.

Rubén trabaja en la cocina de un restaurante. Según explica, una de las grandes facilidades que ha encontrado es que la empresa le ayuda con varios aspectos esenciales para poder instalarse en el país. "El jefe ya te busca la casa, te busca el seguro médico y te ayuda mucho con todo el papeleo", asegura.

Después de pagar los principales gastos relacionados con su estancia, afirma que le quedan netos unos 2.100 francos suizos, una cantidad que equivale aproximadamente a 2.250 euros.

Pero este no es el único ingreso que recibe. El joven también destaca la importancia de las propinas, que pueden representar una parte considerable de su salario mensual. Según explica, suele recibir alrededor de 800 euros al mes en propinas, aunque la cantidad varía en función del mes.

Otro de los secretos que le ha permitido ahorrar es controlar mucho sus gastos. "En lo único en lo que gastaba dinero era si algún día quería ir a tomar un par de cervezas, que lo hacía poco, y en comida", explica.

En alimentación, asegura que se gastaba una media de unos 300 francos al mes. El hecho de tener controlados los principales gastos y disponer de unos ingresos relativamente altos le ha permitido reservar una gran parte de lo que gana.

El resultado es sorprendente: Rubén afirma que consigue ahorrar más de 2.600 euros cada mes. En solo cuatro meses trabajando en Suiza, asegura haber acumulado más de 10.000 euros de ahorros.

A pesar de los buenos resultados, insiste en que marcharse a vivir a Suiza no fue una decisión fácil. Dejar atrás a la familia, los amigos y la vida que tenía en España implica un proceso de adaptación que no todo el mundo está dispuesto a asumir.

En su caso, sin embargo, asegura que la experiencia ha merecido la pena. Además, explica que sus condiciones laborales han mejorado y que próximamente espera ganar todavía más dinero.

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La historia de Rubén Gómez es un ejemplo de cómo algunos jóvenes españoles buscan en el extranjero las oportunidades laborales y la capacidad de ahorro que consideran más difíciles de conseguir en casa. Una decisión que implica sacrificios, pero que, en su caso, le ha permitido reunir en pocos meses una cantidad que en España podría haber tardado mucho más tiempo en ahorrar.

Fuente: Diari de Girona