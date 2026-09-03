El horóscopo de mañana, viernes 4 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 4 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una situación profesional que parecía más grave puede empezar a aclararse. No tome decisiones precipitadas solo por cansancio. En el amor, respete el ritmo de la otra persona y deje que las cosas avancen sin presiones.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una propuesta relacionada con el dinero puede sonar muy atractiva, pero conviene estudiar bien los detalles. No se deje llevar por las prisas. Con la pareja, hablar con calma será mucho más útil que volver sobre antiguas discusiones.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede aparecer una oportunidad que le permita demostrar mejor sus capacidades. Ponga energía y confianza, pero no quiera hacerlo todo de golpe. Por la noche, una conversación sincera ayudará a evitar un malentendido sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Los asuntos económicos pueden darle algo más de tranquilidad. Aproveche esta mejora para ordenar cuentas y prioridades. En el terreno profesional, no se deje intimidar por la actitud competitiva de alguien de su entorno.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los cambios de su entorno profesional pueden exigirle más flexibilidad de la habitual. Adaptarse le permitirá descubrir habilidades poco aprovechadas. En el amor, no deje que los recuerdos o los celos enturbien una buena relación.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un imprevisto puede obligarlo a reaccionar con rapidez ante un asunto importante. Confíe más en su experiencia y evite ponerse nervioso. Si una cuestión económica necesita ayuda externa, escuchar otra opinión puede venirle bien.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es buen momento para estudiar cambios que lleva días pensando, pero sin precipitarse. En el trabajo, una situación exigente puede darle ocasión de destacar. Su pareja agradecerá una actitud más clara y comprometida.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No se desanime si una iniciativa económica no responde como esperaba. Revisarla con calma será más útil que insistir por orgullo. En el trabajo pueden empezar a poner orden en una situación que últimamente resultaba bastante confusa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una decisión profesional puede despertarle dudas porque implica salir de lo conocido. Valore las ventajas sin dejarse dominar por el miedo. En cuestiones personales, hablar con más tacto facilitará mucho la relación con los demás.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Proteja su confianza ante una persona que tiende a desvalorizar sus aportaciones. No dé por cierto todo lo que le digan. Una decisión económica merece tiempo y una mirada práctica antes de comprometerse.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una oportunidad profesional puede despertar mucha competencia a su alrededor. Concéntrese en hacer bien su parte y evite entrar en rivalidades. En temas económicos, una intuición sobre alguien merece ser escuchada antes de seguir avanzando.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una noticia profesional puede devolverle confianza después de una etapa poco agradecida. Reciba ese reconocimiento sin quitarle importancia. En sus cuentas, revise con quién comparte intereses y no mantenga acuerdos solo por una antigua lealtad.