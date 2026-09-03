Vivir gratis en Hawái cuidando cerdos rescatados: requisitos de la oferta para trabajar 20 horas semanales

¿Alguna vez te habías imaginado viviendo en las islas de Hawái al cuidado de cerditos? ¿No? Pues esa idea, por muy remota que pueda parecer, ahora es posible gracias a un nuevo programa de voluntariado de la organización sin ánimo de lucro Selah’s Pig Sanctuary.

Recientemente, el portal de proyectos sociales, voluntariados y empleo en ONGs Idealist ha publicado una oferta que no ha tardado en volverse viral en redes sociales: cuidar a estos animales a cambio de alojamiento en Keanu (Isla Grande de Hawái); una localidad que, por cierto, comparte nombre con el célebre actor Keanu Reeves.

Alojamiento gratis en las montañas

Según recoge la oferta, los participantes podrán hospedarse en la montaña, en estancias privadas o compartidas, a cambio de dedicar 20 horas semanales a las tareas del refugio. Además, podrán disponer de servicios básicos como electricidad e internet, y recibirán una remuneración de 1.000 dólares mensuales, unos 858 euros al cambio.

No obstante, la organización especifica que el alojamiento no incluye otros gastos derivados como la alimentación, el transporte, los seguros o la asistencia médica, que deberán correr por cuenta del voluntario. Un aspecto importante a tener en cuenta, dado que el sistema sanitario estadounidense se basa, en gran medida, en la asistencia privada.

Las tareas del refugio

Entre las tareas previstas se encuentran el cuidado y mantenimiento del refugio, así como el apoyo a las distintas actividades de la comunidad. Los voluntarios deberán, principalmente, alimentar a los animales, realizarles controles de salud, interactuar con ellos, limpiar sus espacios y ocuparse de trabajos de jardinería. También participarán en actividades de divulgación para dar a conocer la labor del santuario.

Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es que no se exige experiencia previa en el cuidado de animales. Tener conocimientos sobre el manejo y la seguridad de los cerdos será valorado, pero no constituye un requisito indispensable para optar al puesto.

Los requisitos del voluntariado

Pese a todo, sí existen otras condiciones para acceder al programa:

Ser mayor de edad.

Residir en las instalaciones durante la estancia.

Tener capacidad para realizar tareas físicas.

Presentar un currículum y una carta de motivación a través de Idealist o del correo electrónico de la organización (info@selahspigsanctuary.com).

a través de Idealist o del correo electrónico de la organización (info@selahspigsanctuary.com). Comprometerse a respetar las normas internas de convivencia.

Selah’s Pig Sanctuary señala que busca personas dispuestas a permanecer entre tres y seis meses como mínimo, un periodo que permitiría a los voluntarios adaptarse tanto al funcionamiento del refugio como a la vida en la isla. El amor por los animales, eso sí, es un requisito implícito.

Incorporación y traslado a EE. UU.

El programa está previsto entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre de 2026. La incorporación dependerá de las plazas disponibles y del número de solicitudes recibidas, por lo que el proceso permanecerá abierto hasta cubrir los puestos.

Cabe recordar, además, que aunque la propuesta permite vivir temporalmente en Hawái sin asumir el coste del alojamiento, los participantes tendrán que hacerse cargo del resto de gastos asociados a su estancia. Esto incluye no solo los vuelos y los posibles traslados, sino también los trámites y el visado necesarios para entrar y permanecer legalmente en Estados Unidos.