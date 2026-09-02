El truco de la cuchara en la ventana: el sencillo método para acabar con las humedades en casa

Puede parecer un gesto extraño: abrir la ventana, coger una cuchara de metal y colocarla junto a la ventana antes de irse a dormir. Sin embargo, este sencillo truco casero se ha popularizado en las redes sociales como una forma de combatir uno de los problemas más habituales de los hogares, especialmente durante los meses fríos: la condensación.

Cuando el aire caliente y húmedo del interior de una vivienda entra en contacto con una superficie fría, como el cristal, el vapor de agua se transforma en pequeñas gotas. Con el tiempo, esta humedad puede terminar provocando manchas, malos olores y aparición de moho, además de deteriorar los marcos, la pintura o la madera.

El truco de la cuchara

La propuesta consiste en utilizar una cuchara de metal, preferiblemente de acero inoxidable, y colocarla en el marco de la ventana con el mango hacia el interior y la parte cóncava orientada hacia fuera. La idea es que el metal, que conduce el calor con mayor facilidad que el cristal, se enfríe rápidamente y se convierta en un punto en el que pueda condensarse parte del vapor de agua.

De esta forma, el agua tendería a concentrarse en la cuchara en lugar de acumularse directamente sobre el cristal, reduciendo la cantidad de gotas que terminan escurriendo hacia el alféizar. No obstante, la eficacia de esta técnica puede variar en función de factores como la temperatura, la humedad ambiental o las características de cada vivienda, por lo que no sustituye a otras medidas para controlar la humedad.

Un ambiente saludable

Más allá de las ventanas empañadas, el exceso de humedad puede convertirse en un problema para la vivienda y para quienes viven en ella. La acumulación constante de agua también puede terminar causando irritaciones respiratorias y cuadros de asma, sobre todo en viviendas con poca ventilación. Por eso, aunque la cuchara pueda servir como pequeño apoyo, varios expertos, como la bioarquitecta Sonia Hernández-Montaño, recomiendan combinar diferentes medidas para mantener un ambiente saludable.

Una de las más sencillas es ventilar la vivienda todos los días: abrir las ventanas durante unos minutos permite renovar el aire y expulsar parte del vapor acumulado, especialmente después de ducharse o cocinar. También pueden utilizarse deshumidificadores, capaces de extraer el agua presente en el ambiente y mantener unos niveles de humedad más controlados.

Reparar el origen del agua

Otros remedios caseros que se han popularizado para espacios pequeños son colocar recipientes con sal gruesa, arroz, carbón vegetal o bicarbonato, materiales que pueden actuar como absorbentes de humedad, así como el uso de determinadas plantas, como el helecho, el potos, la hiedra o el bambú, para mejorar la calidad del aire.

Sin embargo, hay una situación en la que ninguno de estos trucos será suficiente: cuando la humedad tiene su origen en una filtración, una tubería dañada, una gotera o algún problema estructural. En esos casos, la solución pasa por localizar y reparar el desperfecto para evitar que el deterioro vaya a más: "No solucionemos ese problema a base de poner cucharas, sino que entendamos la lógica arquitectónica", dice Hernández-Montaño.