El horóscopo de mañana, jueves 3 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 3 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si alguien le interesa, no intente acelerar una situación que necesita tiempo. La otra persona puede estar pasando por un momento delicado. Mostrarse paciente, atento y respetuoso tendrá mucho más efecto que insistir. Deje crecer la confianza.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una propuesta económica atractiva puede llegar cargada de promesas. No se deje impresionar únicamente por las posibles ganancias. Si algo no termina de cuadrarle, investigue. La intuición, combinada con información concreta, le ayudará a decidir mejor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una puerta profesional puede abrirse, pero tendrá que demostrar que está preparado para atravesarla. No escatime dedicación ni confíe únicamente en su talento. Preparar bien una reunión, prueba o presentación puede marcar una diferencia importante.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede tener ideas para hacer crecer una actividad o mejorar sus ingresos. No las descarte solo porque impliquen salir de lo conocido. Haga números, pida opinión y valore riesgos. Crecer también puede hacerse de forma gradual.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su pareja puede dar señales contradictorias y eso empezará a cansarle. En lugar de interpretar cada gesto, pregunte directamente qué espera de la relación. Una respuesta clara, aunque no sea perfecta, le permitirá decidir con mayor serenidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Revisar de cerca una cuestión económica puede revelar errores que conviene corregir pronto. No busque culpables. Céntrese en ordenar, comprobar datos y rehacer lo necesario. Actuar ahora con rigor evitará que el problema se haga mayor.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una situación profesional exigente puede darle la oportunidad de mostrar capacidades que hasta ahora estaban desaprovechadas. No se asuste por la responsabilidad. Actúe con método, pida la información necesaria y deje que la calidad de su trabajo hable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una relación que había terminado con tensión puede entrar en una etapa más tranquila. No aproveche esa calma para reabrir antiguas discusiones. Mantenga una distancia respetuosa y permita que cada uno continúe su camino sin guardar rencor.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Alguien puede ofrecerle ayuda económica para hacer realidad una idea, pero conviene entender bien qué espera a cambio. No acepte compromisos solo por entusiasmo. Leer la letra pequeña y hacer preguntas directas será imprescindible antes de decidir.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Dedicar mayor atención a su bienestar puede hacerle sentir especialmente renovado. Escuche al cuerpo, duerma lo suficiente y no cargue su agenda más de la cuenta. También es buen día para compartir tiempo con la familia y cuidar vínculos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un proyecto profesional muy deseado puede despertar competencia a su alrededor. Evite entrar en juegos o comparaciones. La mejor estrategia será concentrarse en su aportación y mostrar constancia. Lo que sabe hacer acabará siendo visible.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Si su relación ha caído en la rutina, todavía hay margen para recuperar la complicidad. Proponga algo distinto y hable de lo que echa de menos. Mostrar ganas de mejorar puede animar a la otra persona a implicarse también.