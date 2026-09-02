Ganan 50 millones en el Euromillones y toman una decisión que revoluciona su pueblo para siempre

Una familia francesa que ganó 50 millones de euros en Euromillones en 2009 lleva 17 años destinando parte de su fortuna a mejorar la vida de los vecinos de su municipio. Los ganadores, que han preferido mantener su identidad en el anonimato, decidieron permanecer en Saint-Michel, una localidad de unos 3.200 habitantes situada cerca de Angulema, en el departamento de Charente (región de Nueva Aquitania, Francia), y compartir parte del premio con la comunidad.

La historia, recuperada ahora por ICI Nouvelle-Aquitaine, tiene un nuevo capítulo este año. Los ganadores continúan aportando unos 80.000 euros anuales, pero han decidido cambiar el destino de ese dinero.

Una "casa para todos"

El gesto de la familia comenzó poco después de hacerse con el bote. Tras ganar los 50 millones de euros en marzo de 2009, los nuevos millonarios entregaron alrededor de 400.000 euros al Ayuntamiento de Saint-Michel. Parte de ese dinero se destinó a impulsar el proyecto de una 'Maison pour tous' (que podría traducirse como 'Casa para todos'), donde se ofrece servicios a las familias, actividades de ocio y acciones cívicas. También destinaron parte del premio a reducir la deuda de la residencia de mayores del municipio.

Los ganadores optaron desde el principio por mantener un perfil bajo, ya que, según explicó entonces la alcaldesa Fabienne Godichaud, la familia quería "continuar viviendo como antes" y permanecer en la localidad pese al premio millonario, según informaciones publicadas por la agencia AFP y recogidas por el medio francés 'Sud Ouest'.

Dos décadas alimentando a los alumnos

Pero su principal gesto de generosidad fue para las escuelas. Desde el mismo año que ganaron el premio, la familia comenzó a financiar el comedor de los colegios de Saint-Michel, una ayuda que con el paso de los años se convirtió en una aportación anual de alrededor de 80.000 euros.

Durante casi dos décadas, varias generaciones de alumnos han podido comer en el colegio gracias a la aportación de los ganadores del Euromillones. La cantidad permitía cubrir el coste de los menús de los estudiantes y suponía un importante alivio económico para las familias.

Cambio de paradigma

Ahora, sin embargo, el dinero tendrá otro destino. Los 80.000 euros correspondientes a 2026 se utilizarán para mejorar las instalaciones del centro educativo, especialmente el comedor. Está previsto realizar trabajos relacionados con la acústica y la climatización, con el objetivo de mejorar las condiciones para alumnos y trabajadores durante los meses de calor.

"Su deseo se ha traducido hoy en una contribución a la inversión, con una realidad palpable: nuestras escuelas ya no cumplen con los estándares en cuanto a acústica, climatización y, al menos, confort en verano", ha explicado la alcaldesa Godichaud en declaraciones recogidas por ICI Nouvelle-Aquitaine.

Sandrine Pelletier, encargada de mantenimiento en el complejo escolar, también ha asegurado al medio local que "será de gran ayuda, porque es cierto que el comedor de la escuela primaria, por ejemplo, necesita urgentemente una reforma".

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Donadores anónimos

El nuevo destino del dinero tendrá, sin embargo, implicaciones directas para las familias. Después de 17 años con el comedor financiado por los ganadores, los padres tendrán que volver a pagar parte del coste de las comidas a partir de septiembre. Eso sí, la cantidad será reducida: el Ayuntamiento ha establecido un precio de 1,50 euros por comida, pese a que hasta ahora la aportación de los millonarios permitía cubrir al completo los menús del alumnado. Los ganadores siguen siendo anónimos, pero su contribución al municipio continúa siendo visible.